防火防盗放剧透，每个人对剧透的敏感度都不同，但预告片出现剧透呢？

早前预告里的这个画面出现在正片末尾













终极预告里杰夫·高布伦那句“欢迎来到侏罗纪世界”甚至就是影片最后一句台词。









某款电视预告里的这个画面也是正片的末尾





不过他能理解宣传人员为了刺激观众买票所做出的的努力，虽然他不想让太多剧透出现在预告或剧照中，但如果观众没看过这些预告，还是赶紧走进电影院看全片吧。

















作为圣诞档电影不看预告也能猜到汉克斯能离开荒岛吧？





被问到这件事时，他曾说：“从市场调查结果来看，观众在看片前其实想知道很多剧情的。在我看来，这有点像是麦当劳，所有人在走进麦当劳之前就知道味道是啥样，甚至知道菜单上每一款食物，但并不耽误大家吃得不亦乐乎。”









对于预告中的剧透，不知各位网友怎么看？