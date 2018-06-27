时光网讯 《侏罗纪世界2》
全球大范围公映，看过电影和预告的观众可能会发现：影片的终极预告和几只电视预告竟存在剧透，甚至把影片结尾和最后一句台词都给透了。对此影片制片人和编剧科林·特莱沃若
有点小情绪，接受外媒io9采访时认为宣传时透露太多信息了。
从马后炮角度来看，从《侏罗纪世界2》第一支预告起剧透就开始了，比如藏着冲浪人群里的沧龙和狮子对吼的霸王龙都是影片末尾最后几个镜头，说明恐龙失去控制进入了人类生活的世界。
终极预告里杰夫·高布伦那句“欢迎来到侏罗纪世界”甚至就是影片最后一句台词。
科林·特莱沃若
表示，这样的做法他感到很沮丧，显然影片的宣传人员和制作人员有着不同的需求，但回过头来讲，只有极少的观众会一个不漏看完所有的预告，绝大多数观众只看过一个预告。
不过他能理解宣传人员为了刺激观众买票所做出的的努力，虽然他不想让太多剧透出现在预告或剧照中，但如果观众没看过这些预告，还是赶紧走进电影院看全片吧。
预告片中出现剧透并非《侏罗纪世界2》一家，2015年《终结者：创世纪》预告暴露了反派真面目让导演一时间无语。
2008年《黑暗骑士》
有好几款预告中把正片片尾蝙蝠侠摩托逃离的镜头剪进去了。
好玩的是，有些导演并不反感预告中有剧透，罗伯特·泽米吉斯
的《荒岛余生》
有一款预告就剧透了汤姆·汉克斯扮演的角色最终离开了荒岛和“爱人”团聚。
作为圣诞档电影不看预告也能猜到汉克斯能离开荒岛吧？
被问到这件事时，他曾说：“从市场调查结果来看，观众在看片前其实想知道很多剧情的。在我看来，这有点像是麦当劳，所有人在走进麦当劳之前就知道味道是啥样，甚至知道菜单上每一款食物，但并不耽误大家吃得不亦乐乎。”
在《侏罗纪世界2》
营销部门看来，观众很难知道预告片中哪些镜头是剧透，哪些镜头会出现在片尾，所以“剧透”负面影响有限。
对于预告中的剧透，不知各位网友怎么看？