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张艺谋邹静之"归来"后合拍新片《一秒钟》

《木兰传说》曝剧情 王家卫力挺的"喜丧"立项

2018-06-27 11:30:45 来源：Mtime时光网

导演张艺谋与编剧邹静之继《归来》之后将再次合作新片《一秒钟》；《木兰传说》曝光剧情；获王家卫力挺的2016 FIRST影展最佳剧情片《喜丧》立项。

　　时光网讯  国家电影局6月上旬电影备案、立项公示出炉，导演张艺谋与编剧邹静之《归来》之后将再次合作新片《一秒钟》；一部“协拍片”显示名叫《木兰传说》，根据编剧等信息判断，应该就是刘亦菲主演那部；获王家卫力挺的2016 FIRST影展最佳剧情片《喜丧》立项。



　　今年5月24日，欢喜传媒宣布与张艺谋导演签约。这次《一秒钟》的备案单位即是欢喜传媒。电影似要讲述一个七十年代中期的兼具文艺与情怀的故事，那时看电影是人们重要的精神享受，在西北某地，没赶上场次的张九声悄悄从农场溜出，就是为了看一场电影。此时他恰逢流浪儿小吉林，原来同是天涯沦落人。最后殊途同归，因一场电影结下了不解之缘。

《归来》剧照

　　此前根据张艺谋签约欢喜传媒的公告显示，双方合作内容包括欢喜传媒（股份代号：1003）将在未来六年内，拥有对张艺谋执导的三部网络系列影视剧的独家投资权，并可将其中一部替换为电影项目。在初始合作六年期过后，双方之合作可进一步延长四年。


　　本期立项的《喜丧》则是第10届西宁FIRST青年影展的最佳剧情片，导演张涛也因此而获得最佳导演奖，该片获得当届评委会主席王家卫力挺，他盛赞影片塑造了一个可以和《东京物语》中的父亲相媲美的母亲。



　　在“协拍片”方面，《木兰传说》立项曝剧情，讲述在古代中国，一位年轻的女子为了救她的父亲假扮成男装代父从军。在穿越中国广袤土地的壮丽征程中，她从紧张的训练和战争中存活下来，发现自己内心的战士，并且最终从外族侵略者手中救回了皇帝和她的祖国。





　　此外万达电影《守阙者》、英皇电影《舌尖上的神探》（刘浩良）、系列影片续集《反贪风暴4》纷纷立项，还有一部“3D魔幻好莱坞电影巨制”《阿夏洛》横空出世……




　　在2017年初，这部电影的导演乔纳森·弗雷克斯曾率队来到中国，并前往黄山勘景。他是电影版《星际旅行8：第一次接触》《星际旅行9：星际起义》导演，与他同行的还有曾拍摄过奥斯卡热片《飓风》的制片人鲁迪·兰格莱斯等。这部电影改编自美国畅销书作家克里斯托弗·派克的魔幻冒险作品《阿洛夏》，当时预计2018年底完成，2019年底公映，看来要延期了。

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

关键词： 张艺谋 邹静之 一秒钟 花木兰 喜丧 反贪风暴4 阿夏洛 立项
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