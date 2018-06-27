导演张艺谋与编剧邹静之继《归来》之后将再次合作新片《一秒钟》；《木兰传说》曝光剧情；获王家卫力挺的2016 FIRST影展最佳剧情片《喜丧》立项。











今年5月24日，欢喜传媒宣布与张艺谋导演签约。这次《一秒钟》的备案单位即是欢喜传媒。电影似要讲述一个七十年代中期的兼具文艺与情怀的故事，那时看电影是人们重要的精神享受，在西北某地，没赶上场次的张九声悄悄从农场溜出，就是为了看一场电影。此时他恰逢流浪儿小吉林，原来同是天涯沦落人。最后殊途同归，因一场电影结下了不解之缘。





《归来》剧照





此前根据张艺谋签约欢喜传媒的公告显示，双方合作内容包括欢喜传媒（股份代号：1003）将在未来六年内，拥有对张艺谋执导的三部网络系列影视剧的独家投资权，并可将其中一部替换为电影项目。在初始合作六年期过后，双方之合作可进一步延长四年。



















在“协拍片”方面，《木兰传说》立项曝剧情，讲述在古代中国，一位年轻的女子为了救她的父亲假扮成男装代父从军。在穿越中国广袤土地的壮丽征程中，她从紧张的训练和战争中存活下来，发现自己内心的战士，并且最终从外族侵略者手中救回了皇帝和她的祖国。















此外万达电影《守阙者》、英皇电影《舌尖上的神探》（刘浩良）、系列影片续集《反贪风暴4》纷纷立项，还有一部“3D魔幻好莱坞电影巨制”《阿夏洛》横空出世……













