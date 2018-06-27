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将于6月29日上映的电影《最后一球》
今日发布了一组人物海报及看点特辑。此次曝光的三张人物海报分别由主角尤里、“流星队”主席以及胆小球员祖耶夫组成，三人均以球场为背景，眼中依次流露出了坚定、信任以及充满希冀的目光，恰到好处地诠释了片中的人物关系——面对命运决不屈服的尤里、无条件信任尤里和“流星队”的球队主席以及对球场充满渴望的普通球员。
影片《最后一球》
围绕着俄罗斯前国家队队长尤里展开，电影以一场国家之间的对决大赛作为开场，身为队长的尤里点球失误，一时情绪失控造成了巨大的影响，从而落得千夫所指，被所有人放弃的尤里跌入人生低谷，成为了一个孤独又落魄的英雄。
影片中，无所事事的尤里遇到了菜鸟球队“流星队”，《最后一球》通过环环相扣的剧情以及激烈的矛盾冲突为观众展现了这支菜鸟球队的蜕变。落魄英雄与菜鸟球员命运般的相遇，诠释了人生低谷时如何不屈与执着，追求自己的信念和荣誉的坚持。
四年一届举世瞩目的世界杯正在俄罗斯激烈进行中，作为东道主俄罗斯国家队大放异彩，连续攻下两城，以最终排名A组第二的成绩晋级16强。《最后一球》
在此期间上映可谓是占全了“天时地利人和”。
据悉，电影中几场比赛分别在俄罗斯六个真实的足球场进行取景，片中的“流星队”更是由3000位专业球员经历了重重选拔后组合而成，众主创在历经长达四个月残酷的“斯巴达式训练”后，为中国观众献上了这份最好的礼物。
编辑：隐饮