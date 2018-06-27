《最后一球》今日发布了一组人物海报及看点特辑，故事围绕着俄罗斯前国家队队长尤里展开。四年一届举世瞩目的世界杯正在俄罗斯激烈进行中，这部电影可谓是十分应景。









影片中，无所事事的尤里遇到了菜鸟球队“流星队”，《最后一球》通过环环相扣的剧情以及激烈的矛盾冲突为观众展现了这支菜鸟球队的蜕变。落魄英雄与菜鸟球员命运般的相遇，诠释了人生低谷时如何不屈与执着，追求自己的信念和荣誉的坚持。









据悉，电影中几场比赛分别在俄罗斯六个真实的足球场进行取景，片中的“流星队”更是由3000位专业球员经历了重重选拔后组合而成，众主创在历经长达四个月残酷的“斯巴达式训练”后，为中国观众献上了这份最好的礼物。





编辑：隐饮