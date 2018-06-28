时光网讯 中岛美嘉
经典歌曲《雪花》（又译：雪之华，雪之花）将被改编成爱情电影，由登坂广臣
（日本男子组合三代目 J Soul Brothers成员）和中条彩未
（《三次元女友》
）主演，定于2019年2月日本公映。
歌曲《雪花》是中岛美嘉
第10张单曲和代表作之一，2003年10月1日发行，距今年已经发表15周年。电影将以《雪花》歌词为基础，讲述以成功玻璃工艺家为目标的鲁莽青年棉引悠辅，和已经被宣告生存时日不多的女生平井美雪，在有限时间内的爱情故事。
从左至右：田边诚一，高冈早纪，滨野谦太
登坂广臣
将饰演男主人公悠辅，他的双亲已经亡故，靠自己的双手养活了妹妹和弟弟。中条彩未
饰演女主人公美雪，芬兰是自己的父母初次遇见的地方，她憧憬看到那里的极光。另外，高冈早纪
饰演美雪的母亲礼子，滨野谦太饰演悠辅打工咖啡店的老板岩永，田边诚一
饰演美雪的主治医师若村。
中岛美嘉
的《雪花》推出后曾引起极大回响，先后被全球多国歌手翻唱成不同版本，包括广东话、普通话、韩语、英语等多种语言。其中普通话版本《飘雪》由韩雪
演唱；韩语版本由朴孝信演唱，是大热电视剧《对不起，我爱你》
的主题曲。另外，还有泳儿
、蔡佳淳、海莉·维斯顿等翻唱了《雪花》，周杰伦
、孙楠
等歌手也在不同场合演唱过该歌曲。
《雪花》的音乐录像带是迄今日本点击量最高的MV之一。由武藤真志执导，内田将二负责拍摄。在中岛的要求下，录像带于摄氏0度以下、像冷藏库一样的摄影室内拍摄。其中在拍摄在紧闭的冰块里的场景时，中岛穿着以纸素材制成、像花一样的白裙子。而在拍摄模仿外国街头的场景时，使用了雪炮喷出用洗洁铲泡沫做成的人工雪，而且为了制作出看起来美丽的雪而不停调节喷出的雪量。