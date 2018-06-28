中岛美嘉经典歌曲《雪花》（又译：雪之华，雪之花）将被改编成爱情电影，由登坂广臣和中条彩未主演，将于明年2月上映。





登坂广臣与中条彩未









中岛美嘉











从左至右：田边诚一，高冈早纪，滨野谦太













《雪花》的音乐录像带是迄今日本点击量最高的MV之一。由武藤真志执导，内田将二负责拍摄。在中岛的要求下，录像带于摄氏0度以下、像冷藏库一样的摄影室内拍摄。其中在拍摄在紧闭的冰块里的场景时，中岛穿着以纸素材制成、像花一样的白裙子。而在拍摄模仿外国街头的场景时，使用了雪炮喷出用洗洁铲泡沫做成的人工雪，而且为了制作出看起来美丽的雪而不停调节喷出的雪量。