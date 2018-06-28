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宁浩客串《我不是药神》笑称戏份重台词多

“这是一部让我们感到骄傲的电影”

2018-06-28 10:00:59 来源：Mtime时光网

在映后互动环节，宁浩和片中“黄毛”的扮演者章宇甫一现身就收获热烈掌声，宁浩在片中也有客串，他笑言：“戏量比较大，台词比较多，所以比较不好演。”不料被主持人瞬间拆穿：“您有台词吗？”

“治愈小队”集结版预告

　　时光网讯  电影《我不是药神》从6月20日开始开启全国区域院线媒体观影路演，昨天监制宁浩带着主演章宇就现身北京，讲述幕后创作故事。他直言看完电影“很放心”：“作为创作者，看的往往不是剧情，而是影片的问题，但是《我不是药神》我很放心。”

　　在116分钟笑泪与共的观影过程中，《我不是药神》以草根群像式的现实刻画，生动展开小人物坚韧的生命故事。观影结束，全场观众报以掌声，表达出对《我不是药神》的喜爱之情，有观众评价：“有良心，有勇气，有温度，有演技，有质量，于题材和类型上，《我不是药神》是华语片一次重要的突破。”亦有不少观众亦第一时间在网络分享观影体验。

片中的徐峥、章宇和王传君

　　在映后互动环节，宁浩和片中“黄毛”的扮演者章宇甫一现身就收获热烈掌声，宁浩在片中也有客串，他笑言：“戏量比较大，台词比较多，所以比较不好演。”不料被主持人瞬间拆穿：“您有台词吗？”

　　章宇则解读自己的角色“像一条流浪的野狗”，与徐峥饰演的勇哥相遇后有一个互相了解互相接受的过程，最后才把自己完全交给勇哥，甚至愿意为他牺牲，两人是“亦兄亦父”的关系。

　　《我不是药神》对现实主义刻画的细腻笔触，探讨了种种现实中的矛盾与困境：病人的生存困境，药贩子的道德困境，警察的法律困境，医药公司的商业困境。刻画困境的同时，更让人思考困境，同时，主创们的创作经历和“好戏之人”的惺惺相惜之情也令人感动。

　　章宇透露：“我们这个剧组有个特点，导演满足了，摄影指导还不满足，那场午夜狂奔的戏我跑了一宿，导演觉得可以收工了，摄影又让我跑一条，最后用的就是那一条。”

　　作为本片监制，宁浩直言：“《我不是药神》是一个很好的题材和故事，也是让我们感到骄傲的一部电影。”

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 我不是药神 宁浩 客串
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