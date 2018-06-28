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《你的名字。》制作公司打造新作定档8.4

动画电影《肆式青春》全国艺联专线上映

2018-06-28 10:21:10 来源：Mtime时光网

长篇动画《肆式青春》（日本地区片名：《诗季织织》），今日正式宣布定档于8月4日公映，同时发布了三张定档剧照。
　　时光网讯   由绘梦动画创始人李豪凌、导演易小星、新海诚御用CG大师竹内良贵三人联合执导的长篇动画《肆式青春》（日本地区片名：《诗季织织》），今日正式宣布定档于8月4日公映，同时发布了三张定档剧照。电影将在全国艺术电影放映联盟（简称“全国艺联”）专线上映，同时亦在中日两国同步上映。

　　《肆式青春》由日本动画工作室CoMix Wave Films承制，这间诞生了《秒速五厘米》、《言叶之庭》《你的名字。》等一系列极致美学的动画电影工作室，最为人称道的就是画风细腻如梦似幻的场景画面。《肆式青春》由《你的名字。》制作公司倾力打造，在此次发布的三张定档剧照中显露了这一优势，精美剧照展现的场景正是动画故事中打造的三地青春图鉴“坐标”。

　　三张剧照带来了湖南、上海、广州三地独树一帜的风土人情，清晨的湖南乡村田野间一片宁静祥和，繁华的上海黄浦江被黄昏夕阳映照的格外瑰丽，“小蛮腰”和摩天大楼让蔚蓝天空下的广州现代感十足。

　　《肆式青春》以三段温暖清新的小故事共同组成，选择了湖南、上海、广州这三个风格各异的地域，讲述了在这三地关于亲情、友情、爱情温润人心的中国式青春故事。故事围绕“衣食住行”这个极具中国文化标签的主题，相互独立的故事下，不同的背景和它所传达的青春感怀让每个观众都能心意相通。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 肆式青春 定档
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