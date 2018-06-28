长篇动画《肆式青春》（日本地区片名：《诗季织织》），今日正式宣布定档于8月4日公映，同时发布了三张定档剧照。









三张剧照带来了湖南、上海、广州三地独树一帜的风土人情，清晨的湖南乡村田野间一片宁静祥和，繁华的上海黄浦江被黄昏夕阳映照的格外瑰丽，“小蛮腰”和摩天大楼让蔚蓝天空下的广州现代感十足。





《肆式青春》以三段温暖清新的小故事共同组成，选择了湖南、上海、广州这三个风格各异的地域，讲述了在这三地关于亲情、友情、爱情温润人心的中国式青春故事。故事围绕“衣食住行”这个极具中国文化标签的主题，相互独立的故事下，不同的背景和它所传达的青春感怀让每个观众都能心意相通。

编辑：hello王小羊