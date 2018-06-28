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一人一犬如何走上"汪星练习生"的翻盘路？

合家电影《汪星卧底》定档7.20曝光预告片

2018-06-28 10:47:30 来源：Mtime时光网

《汪星卧底》今日发布定档预告及海报，宣布正式定档7月20日公映。

定档预告片

　　时光网讯  消暑全家欢电影《汪星卧底》今日发布定档预告及海报，宣布正式定档7月20日公映。在最新发布的预告中，警犬麦克斯和FBI探员弗兰克为侦破珍稀动物偷盗案“伪装”参加全球知名犬展，一人一犬自此走上了“汪星练习生”的翻盘之路。

　　预告中，警犬麦克斯和它的人类搭档FBI探员弗兰克堪称一对“欢喜冤家”，训练有素不按套路出牌的麦克斯面对正统出身的弗兰克，开启了“相看两厌烦”的互怼模式。一人一犬不仅性格迥异，在音乐喜好、办事方式等方面也都截然不同。当嘻哈达人的犬届精英遇到正气凛然的官方警探，一正一皮的“欢喜冤家”究竟会碰撞出怎样的化学反应？

　　警犬麦克斯不同于常规电影中的“萌犬”设定，他不仅酷爱嘻哈、嘴炮十级，凭一己“犬”力扛起毒舌“狗设”。还是警犬届最优秀的特工，开锁逃生过肩摔通通搞定。作为2018年犬届的最皮特工，麦克斯有望成为暑期“新晋网红”，将皮帅进行到底。

　　影片《萌犬卧底》不仅在一正一皮的人物设定上巧思十足，一人一犬的探案模式也是罕见。麦克斯和弗兰克为了破获珍稀动物偷盗案，不得不参加全球知名犬展。麦克斯更是要作为秀犬“练习生”，在弗兰克的带领下，经历严酷的“选秀”考验。他们究竟要如何伪装自己成功潜入敌营，又会出何奇招在众多秀犬中“逆风翻盘”脱颖而出，还要等影片上映一一为大家揭开悬念。

　　影片目前已在北美公映，《好莱坞报道者》评价该片“一部大片气质与品质兼具的家庭喜剧”，观众在观影过程中全程都在“哈哈哈哈哈”。此外，对影片中人犬搭档的另类办案模式和爆笑皮趣的剧情也给予肯定。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 汪星卧底 定档 预告片
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