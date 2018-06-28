“龙女郎”姚星彤和立威廉领衔主演的电影《冷恋时代》宣布8月17日全国上映。





“冷恋人”是2018年网络流行语，是指经历过怦然心动、轰轰烈烈、毫无保留的爱情之后，无数中年少男少女们进入了人生的新阶段——冷恋期。进入冷恋期后，人们就不再心动，或者克制自己的心动，冷静地处理此时此刻的感情。





正如在电影中扮演女主角冷玥的姚星彤对所扮演角色的诠释：“就是要在年轻一点，懵懵懂懂的时候就把自己嫁出去。这要是清醒了，就完喽。”





导演童江南表示：“一直想拍摄一部讲述熟龄女性爱情观的电影，不输出价值观也不批判某些行为，只是把这些女生的状态展示出来。《冷恋时代》这部电影取材于生活，人物在现实中都有原型存在，电影也经历了很多波折才最终能够和观众见面。作为一部群像电影，相信所有人多多少少都能在这些角色身上看到自己的影子。”

《冷恋时代》讲述了五位优质资深“冷恋女”的故事，剑桥留学归来的女博士冷玥，来自乌克兰的金发美女模特；个子娇小却是武打高手的法医； 有700百亿家产等待继承的独生女；屡屡被渣男纠缠的表演系校花。





她们有颜值、有能力、有储蓄、有理想，却由于迟迟嫁不出去而变成了别人口中的 “冷恋一族”，为了证明自己还有爱人和被爱能力的四个女人，在面临同样问题的“爱情专家”冷玥的指导下，与对她们动心的五个优质男人展开了爱情推拉大作战， 却不料闹出一连串尴尬和笑料。