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“龙女郎”新片《冷恋时代》定档8.17

姚星彤立威廉领衔 揭秘新物种“冷恋人”

2018-06-28 11:08:31 来源：Mtime时光网

“龙女郎”姚星彤和立威廉领衔主演的电影《冷恋时代》宣布8月17日全国上映。
　　时光网讯  近日，由“龙女郎”姚星彤立威廉领衔主演的电影《冷恋时代》发布了定档海报，宣布影片8月17日全国上映。

　　“冷恋人”是2018年网络流行语，是指经历过怦然心动、轰轰烈烈、毫无保留的爱情之后，无数中年少男少女们进入了人生的新阶段——冷恋期。进入冷恋期后，人们就不再心动，或者克制自己的心动，冷静地处理此时此刻的感情。

　　正如在电影中扮演女主角冷玥的姚星彤对所扮演角色的诠释：“就是要在年轻一点，懵懵懂懂的时候就把自己嫁出去。这要是清醒了，就完喽。”

　　导演童江南表示：“一直想拍摄一部讲述熟龄女性爱情观的电影，不输出价值观也不批判某些行为，只是把这些女生的状态展示出来。《冷恋时代》这部电影取材于生活，人物在现实中都有原型存在，电影也经历了很多波折才最终能够和观众见面。作为一部群像电影，相信所有人多多少少都能在这些角色身上看到自己的影子。”
 
　　《冷恋时代》讲述了五位优质资深“冷恋女”的故事，剑桥留学归来的女博士冷玥，来自乌克兰的金发美女模特；个子娇小却是武打高手的法医； 有700百亿家产等待继承的独生女；屡屡被渣男纠缠的表演系校花。

　　她们有颜值、有能力、有储蓄、有理想，却由于迟迟嫁不出去而变成了别人口中的 “冷恋一族”，为了证明自己还有爱人和被爱能力的四个女人，在面临同样问题的“爱情专家”冷玥的指导下，与对她们动心的五个优质男人展开了爱情推拉大作战， 却不料闹出一连串尴尬和笑料。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 冷恋时代 定档
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冷恋时代

冷恋时代 (2018)

0.0

导演：童江南

主演：姚星彤 立威廉

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