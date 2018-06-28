《暹罗决：九神战甲》首次发布正片片段，女主角小兰霸气亮相，褪去一身长袍的她帅气变身“战士”carry全场。小兰作为片中唯一女性角色，被观众赞“可盐可甜，slay全场”。













正片片段中，男主角奥特在船上与敌人交锋之际，女主角小兰长发披肩缓缓走来，美艳动人吸引全场目光。而后褪去一身华丽长袍，随手扎起散发霸气变身。一个温柔娴静的女子瞬间变身帅气海盗头领，口哨响起，“后备军团”乘着飞船来势汹汹前来支援，开启与夜叉的大战。而小兰战斗中不失从容，单手拿枪惊艳四座，以一敌百，武功高强瞬间震慑全场。





值得一提的是，片段中不仅有热血的打斗场面，刚柔并济的女主，同时也不乏搞笑元素。“红怪”玛拉达一句“臭猴子，你是不是偷了人家东西”将片中人物的性格特征初步展现。







此前在泰国上映时，小兰便圈粉无数，甚至在全泰掀起了“小兰热”。单眼皮、泪痣等颇具东方女性特色的妆容吸引众多女性观众纷纷效仿。近日片方也举办了提前观影活动，女主小兰也瞬间成为了“团宠”，被中国观众评为“能文能武的花木兰式女性”。





据悉，《暹罗决：九神战甲》讲述了身怀神器的泰拳少年奥特的热血冒险故事。身负秘密的他在泰拳学习中不断成长，领悟到人生真谛的同时也获得了“九神战甲”的巨大能量，更与遇见的伙伴们共赴生死，一起对抗夜叉王塔哈的奴役。