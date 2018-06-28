从先期影评来看，《蚁人2：黄蜂女现身》在娱乐性上十分成功，然而差评也同样聚焦于此。

























媒体好评：





Vulture：各种插科打诨的效果十分出众，在某种程度上缓和了紧张的剧情，也避免让故事落于俗套。





USA Today：这部电影几乎就是为黄蜂女打造的，这个不说废话雷厉风行的角色太适合Lily演了。





indieWire：蚁人的精华就是它自带的愚蠢感觉，并且这是这部新电影的力量所在。





TheWrap：相比前集，导演佩顿·里德在搞怪逗乐、（漫威）家族电影的束缚和大量超级英雄特定形式中间找到了更舒适的平衡点。





《好莱坞报道者》：这可能是凯文·费奇执掌的漫威十年来推出的最有趣的电影。





《综艺》：蚁人和黄蜂女超现实的欢乐是一种让人愉快的危险，它是一部巧妙、敏捷而令人快乐的喜剧。





IGN：在经历了《复联3》的悲情结局后，这部续集电影机智的在节奏方面做出了调整，这是令人欣慰的。同时它还在提醒人们，漫威电影有着足够强大的可拓展性，可以适用于任何类型和基调，并且不会迷失自己。





媒体差评： 《蚁人2》预告片





《纽约邮报》：这部续集相比更好一些的前集，仅仅是形似。





《村之声》：脱节，杂乱，但在一些节点上足够有趣。这就足够了吗？也许吧，但也未必。





《娱乐周刊》：这就是那种以将自我意识剥离成叙事方式为策略的漫威电影…看上去并不像是一部剧情片，更像是一种在小圈子里传播思想行为方式的有关于蚁人的宣传片。