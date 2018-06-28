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2018北美总票房破60亿美元历年最快

《黑豹》6.99亿打头阵 迪士尼四片20亿强势称霸

2018-06-28 18:28:20 来源：Mtime时光网

《黑豹》以6.99亿美元暂列年度北美票房榜首位，《复联3》、《超人总动员2》分别以6.7亿美元和3.7亿美元紧随其后，三部影片均为迪士尼出品。


　　时光网讯 2018年北美总票房今天正式突破60亿美元，这一速度创下了历史最快纪录。而去年同期的北美总票房为56.47亿。《黑豹》以6.99亿美元暂列年度北美票房榜首位，《复联3》《超人总动员2》分别以6.7亿美元和3.7亿美元紧随其后。而排名前三的影片均为迪士尼出品。

　　据mojo数据，目前排名年度北美票房榜前十的影片中有四部由迪士尼出品，除了目前的票房三甲，《游侠索罗》以2.04亿美元位列第五。四部影片累计票房逼近20亿美元，成为上半年北美影市霸主。

　　此外，华纳有《头号玩家》(1.37亿)和《瞒天过海：美人计》(1.04亿)两部影片上榜前十；福斯出品的《死侍2》以3.06亿位列第四；派拉蒙《寂静之地》以1.87亿排名第五；环球的《侏罗纪世界2》以1.81亿上榜第七；索尼的《比得兔》则以1.15亿排名第九。

Mojo今日数据截图：2018北美票房前十


   编辑：ruo

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关键词： 北美票房 黑豹 迪士尼
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