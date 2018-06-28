2018-06-28 18:28:20 来源：Mtime时光网
编辑：ruo
导演：瑞恩·库格勒
主演：查德维克·博斯曼
导演：布拉德·伯德
主演：格雷格·T·尼..
导演：安东尼·罗素
主演：小罗伯特·唐尼
2018黑人娱乐奖揭晓《黑豹》获.."黑豹"摘最佳男演员 杰米福克..
MTV影视奖《黑豹》成最大赢家！《怪奇物语》摘得最佳电视剧
《黑豹》获"预告片奥斯卡"最佳.."芳华"唯一获奖中国预告 "巨齿..
《黑豹》将拍衍生片聚焦黑豹妹..导演和公主本人都很愿意 漫画..
"黑豹""怪奇物语"领跑2018年MT.."复联3"提名最佳影片 灭霸会是..
验证码：
138****1507_17271498
25秒前
迪士尼有点强啊，黑豹的爆点和去年有点像
M_1605041312060528521
4小时前
感觉今年华纳兄弟前年老二的位置将不保，可迪士尼票房老大的位置一直做的稳稳的
只吐不喷那是不可能的
漫改电影天花板《黑暗骑士》，漫改电影票房天花板《黑豹》，都是黑字辈
M_16050413120605285214小时前
就看斯导上来的漫改电影能不能超越黑暗骑士了
Treepple
16小时前
复联3超不过黑豹？有点扯
WillLegend15小时前
BP抬高了
迟花
17小时前
说套路性的，可以完全不看，给电影公司压力，票房惨败，自然就没人拍了。现在钱这么好挣，电影公司不拍这样的电影是不是傻到家？天天抱怨不如实际行动起来。当然在各家电影公司倒闭之前，我多看几部，留个念相。
林白水
漫画英雄电影，目下好莱坞电影公司的摇钱树，实在是厌倦了这种套路性的电影。
luffy524252916小时前
你厌倦了可以不看，但想看的人还是很多的。电影不是只为你一个人的喜好而拍的
fiveother21
18小时前
今年北美创记录
公众号口袋电影
19小时前
内地上半年预计是48亿美金
万事得
黑豹太逆天，这北美成绩即便是妇联4也毫无超越的机会
这个名字6爆了2小时前
不一定吧。。
海报上的人
20小时前
寂静之地排名是第六，头号玩家北美真令人失望。
2018上半年这些电影不可错过
半个“权游”剧组现场道贺 龙妈乐开了花
杜鹃马苏"撞衫" 包贝尔胖成300斤"约会"克拉拉
除了超级英雄，还有这些良心大片等你pick
谐星克里斯汀韦格饰演 穿着朴素默默看标本
查看更多