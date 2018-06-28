特辑中还曝光了不少影片精彩画面，让人可以预先想象到在IMAX大银幕上呈现的震撼效果。





特辑中，导演韩延从创作者的角度解读影片，认为视觉特效是《动物世界》的重要看点：“它(《动物世界》)里面有很多视觉奇观，很多的特效部分，我们在讲述这个故事的方式上、在整个影像的风格上都会比较浓烈、比较夸张。”韩延透露，影片邀请了曾操刀《指环王》、《阿凡达》等经典视效大片的Weta、RSP等顶尖公司，以保证出色的特效水准。韩延特别推荐了片中的地铁场景，认为在IMAX的超大银幕上将更加震撼：“里面有一段小丑的打斗，在地铁上从头打到尾，我们用CG做的特效，放到一个两层楼高的一个银幕上，它的冲击力一定会更强。”





作为领衔主演的李易峰同样对小丑打斗的重头戏强力点赞，并力荐IMAX影院的效果：“我觉得不仅不得了，而且了不得，那个场景不光有动作、还有颜色、还有声音……应该包含的都有了。所以如果那段能够在IMAX上看，一定会有不一样的效果。”在特辑最后，韩延和李易峰更联袂向影迷们发出邀约，力荐IMAX 3D版：“6月29日去看IMAX 3D电影《动物世界》，在超大银幕开启超乎想象的神秘旅程！我在‘命运号’等你！”





《动物世界》作为视听效果出色的冒险悬疑大片，在游轮里的封闭环境中，IMAX的沉浸式观影体验将让观众产生强烈的代入感，如同亲自入局“推理分析，闯关打怪”。IMAX标志性的超大银幕能提供更广阔的视野，让观众身临其境地进入电影世界；而其超高分辨率、丰盈的色彩表现力等，也使得韩延导演精心雕琢的画面细节更加丰富、真实。此外，经过激光校准的立体音响系统也会在影迷们观影时感觉自己置身游轮。特辑中还曝光了不少影片精彩画面，让人可以预先想象到在IMAX大银幕上呈现的震撼效果：李易峰的飙车戏惊险激烈，赌徒一秒钟变怪兽的桥段也是脑洞大开，彩色烟雾在空中炸开则呈现出奇异魔幻的美感。主创力荐的地铁激战也展露了冰山一角，大量造型奇特的怪兽充满想象力，李易峰扮演的郑开司化身小丑热血开战，在凌厉的剪辑下，五彩斑斓的烟雾、狰狞凶狠的怪兽和炫酷肉搏打斗持续轰炸屏幕，视觉冲击力惊人，这一切都将在IMAX影院里加倍震撼地呈现给观众。





IMAX 3D版《动物世界》经由IMAX DMR®（数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验®标准的无与伦比的影音品质。目前影票预售已在各大售票平台和影院铺开。