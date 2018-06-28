2018-06-28 18:57:31 来源：Mtime时光网
编辑：Joker
导演：瑞恩·库格勒
主演：查德维克·博斯曼
导演：莱恩·约翰逊
主演：黛茜·雷德利
导演：丹尼斯·维伦纽瓦
主演：瑞恩·高斯林
导演：吉尔莫·德尔·..
主演：莎莉·霍金斯
导演：乔·沃茨
主演：汤姆·赫兰德
导演：詹姆斯·曼高德
主演：休·杰克曼
导演：乔丹·皮尔
主演：丹尼尔·卡卢亚
导演：迈克尔·格雷西
导演：马丁·麦克唐纳
主演：弗兰西斯·麦克..
导演：S·S·拉贾穆里
主演：帕拉巴斯
导演：李·昂克里奇
主演：安东尼·冈萨雷兹
导演：斯蒂芬·卓博斯基
主演：朱莉娅·罗伯茨
导演：比尔·康顿
主演：艾玛·沃森
导演：詹姆斯·古恩
主演：克里斯·帕拉特
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圣日祭司
20秒前
瞅这架势貌似黑豹是全宇宙最好的片子一样，那为毛我到现在都没有一丝想看的欲望？
138****1507_17271498
1小时前
还是怀念以前那些中小成本科幻，怪形，深空失忆，全面回忆，月球，星河舰队……种类繁多，恐怖，惊悚，深刻，动作几乎全都有
万部目标
3小时前
土星奖第一次感觉这么low，在我印象里，怪形，撕裂地平线这种水平才称得上吧，我还是那句话，不管你承不承认，中低成本科幻佳片现在少了，都是漫威的锅
138****1507_172714981小时前
好像还真是
Jason零凸-_-凸
5小时前
黑豹！！呵呵
9576
大奖任你拿，拿的走最佳片奖算科幻界完蛋。
菜鸟
6小时前
实在是无力吐槽~
简直不晓得取个啥名字
7小时前
最佳国际电影：《巴霍巴利王2》 牛逼！
Alaneans
吹死婊活
风舞影
矮子里面挑将军 近年来的好莱坞科幻电影。。 也就这样了
啊喵啊狗
看看获奖名单，感觉就是阳光普照奖啊……
2018上半年这些电影不可错过
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