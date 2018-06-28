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"土星奖"揭晓，《黑豹》奖杯拿到手软

《银翼杀手2049》《水形物语》分获重磅奖项

2018-06-28 18:57:31 来源：Mtime时光网

《黑豹》5座奖杯横扫今年土星奖，《星球大战8》三座奖杯紧随其后，迪士尼无疑是今年最大赢家。最佳科幻电影奖由《银翼杀手2049》夺得，《水形物语》捧走最佳奇幻电影奖杯。


　　时光网讯 第44届土星奖昨日揭晓各大奖项归属，漫威超级英雄电影《黑豹》以五座奖杯横扫电影奖项，《星球大战8》以三座奖杯紧随其后，迪士尼影业无疑是今年最大赢家。

　　《神奇女侠》《蜘蛛侠：英雄归来》《金刚狼3》分别带走一座表演类奖杯。在土星奖这份表彰科幻奇幻影视作品的荣誉簿上，越来越多漫改电影写下了它们的名字。


　　分量最重的最佳科幻电影奖由《银翼杀手2049》夺得，奥斯卡奖上风光无限的《水形物语》捧走最佳奇幻电影奖杯。

　　土星奖由美国科幻和恐怖电影学院创立于1972年，旨在奖励和推进当年电影及电视领域的科幻类及恐怖类佳作，以及有突破和创新意义的优秀作品。

- 第44届土星奖电影类获奖名单 -

最佳科幻电影：《银翼杀手2049》

最佳漫改电影：《黑豹》

最佳奇幻电影：《水形物语》

最佳恐怖电影：《逃出绝命镇》

最佳动作/冒险电影：《马戏之王》

最佳悬疑电影：《三块广告牌》

最佳国际电影：《巴霍巴利王2》

最佳动画电影：《寻梦环游记》

最佳独立电影：《奇迹男孩》

最佳男主角：马克·哈米尔《星球大战8》

最佳女主角：盖尔·加朵《神奇女侠》

最佳男配角：帕特里克·斯图尔特《金刚狼3》

最佳女配角：达娜·古瑞拉《黑豹》

最佳新人演员：汤姆·赫兰德《蜘蛛侠：英雄归来》

最佳导演：瑞恩·库格勒《黑豹》

最佳剧本：莱恩·约翰逊《星球大战8》

最佳艺术设计：《黑豹》

最佳剪辑：《星球大战8》

最佳配乐：《寻梦环游记》

最佳服装设计：《美女与野兽》

最佳化妆：《黑豹》

最佳特效：《银河护卫队2》

   编辑：Joker

关键词： 土星奖 黑豹 银翼杀手 水形物语
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