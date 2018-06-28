《黑豹》5座奖杯横扫今年土星奖，《星球大战8》三座奖杯紧随其后，迪士尼无疑是今年最大赢家。最佳科幻电影奖由《银翼杀手2049》夺得，《水形物语》捧走最佳奇幻电影奖杯。























土星奖由美国科幻和恐怖电影学院创立于1972年，旨在奖励和推进当年电影及电视领域的科幻类及恐怖类佳作，以及有突破和创新意义的优秀作品。







