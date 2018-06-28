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"一美""劳模姐"晒《小丑回魂2》工作照

小演员集体回归 续集开拍明年秋季上映

2018-06-28 21:34:38 来源：Mtime时光网

“一美”晒出《小丑回魂2》幕后照，与“劳模姐”与小演员们默契同框，续集强大的成年主演阵容首次合体。
　　时光网讯 根据斯蒂芬·金小说改编的惊悚片《小丑回魂2》已于近日开始拍摄。饰演成年比尔的“一美”詹姆斯·麦卡沃伊今天晒出幕后照，续集强大的成年主演阵容首次同框。

　　一美与“劳模姐”杰西卡·查斯坦《他和她的孤独情事》《X战警：黑凤凰》后再度合作，显得分外默契。第一部的小演员们也集体回归续集，个头蹿高了不少。

　　《小丑回魂2》的故事依然从史蒂芬·金原著取材，将讲述“失败者俱乐部”成员们在27年后发生的故事，因此启用大量成年演员做主角，但前作的小演员依然会在续集出镜。比尔·斯卡斯加德将继续在第二部中饰演小丑。

　　《小丑回魂2》已定档2019年9月6日在北美公映。

   编辑：Joker

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关键词： 小丑回魂2 杰西卡·查斯坦 詹姆斯·麦卡沃伊
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0.0

导演：安德斯·穆斯切蒂

主演：比尔·斯卡斯加德

杰西卡·查斯坦

杰西卡·查斯坦

Jessica Chastain

职业：演员 | 制作人
詹姆斯·麦卡沃伊

詹姆斯·麦卡沃伊

James McAvoy

职业：演员 | 制作人
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