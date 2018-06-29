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惊艳！FIRST影展发布大使赵薇海报

影展迎来12岁"本命年" 赵薇表达电影初心

2018-06-29 11:46:32 来源：Mtime时光网

FIRST影展公布大使赵薇人物海报，今年是FIRST影展的12岁本命年，在赵薇看来，“能够在这个特殊的年份来到这里，我感到很荣幸。”她同时表达了电影初心，“做电影磨砺是必然，壁垒亦是通途。”
       时光网讯 今日，FIRST影展公布了第12届FIRST影展大使赵薇的人物海报，海报凝聚了摄影师尹超先锋、简约又极具张力的风格。幕布投影，剧组灯光所依稀构建的创作、放映现场，映照着赵薇坚定的目光，是一份投向银幕的专注，也是一份投向创作状态的严肃态度。   

       在今年FIRST影展新闻发布会，首次亮相的大使赵薇就表示欣赏青年电影人的激情和创造力，希望通过FIRST影展，用自己的力量帮助到更多年轻电影人。这份真挚诚恳的期待，与赵薇本身作为一名导演创作经验的体悟息息相关。 

       今年是FIRST影展的本命年，层出不穷引起业界瞩目的新作品和新导演，展现着它这12年来的成果，同样也是在宣告它还是那个坚持死磕的电影节。在赵薇看来，“能够在这个特殊的年份来到这里，我感到很荣幸。”

       赵薇说，“怀抱希望，壁垒亦是通途。这是FIRST今年的宣传语，也是我最想对青年影人说的话。17岁第一次接触表演，在之后的十几年光阴里，我尝试了形形色色的角色，也在经历了浮浮沉沉之后，发觉演员这个职业其实很被动，我陷入了一种无形的壁垒，太多想要表达的想法无法实现。正是在这个时候，我很庆幸我的大学老师给我指了一条路，那就是回电影学院读导演系硕士，完成了我的第一部导演作品《致青春》。”

       “从演员到导演，这一路我走了20年。某种意义上讲，我和很多新人导演一样，在面对自己的‘FIRST’时，遇到了很多壁垒：一开始并没有很多人对《致青春》这个没有当红明星出演的90年代校园青春爱情故事有信心；我当导演的第一天就工作了30多个小时，以至于后来我的剧组很少人敢来，说太苦太累；拍摄超时了两个月，面对超支的预算我必须拿出自己的钱。其实，不论是我，还是从FIRST走出来的新导演，在起步阶段遇到困难是八九不离十的，这种磨砺在我看来是青年导演踏入正轨的必经之路。”赵薇说。

       赵薇对青年导演袒露心声，“我很理解那些身兼编剧、导演等数职于一体的青年导演，他们起初可能因为条件有限，不得不在抉择时做出一些妥协。但慢慢的，他们会在成果逐渐显现时，发现到这场修炼真正的价值。”

       “我并非推崇创作的苦难，也不认为能经历过极大困境的导演就能拥有最高的话语权，自我与他人的认同并不会随着物质与日俱增。要想拍出让观众踏出影院感受到恍如隔世的电影，我们终究要回归到那份执拗的电影初心，在物质极其缺乏的情况下能调动自己的激情和创造力，用以弥补现实条件的不足。在越来越繁荣的中国电影市场中，只要你的作品能够和观众产生共鸣，回响，定会发生。”



   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： FIRST影展 赵薇
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