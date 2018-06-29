FIRST影展公布大使赵薇人物海报，今年是FIRST影展的12岁本命年，在赵薇看来，“能够在这个特殊的年份来到这里，我感到很荣幸。”她同时表达了电影初心，“做电影磨砺是必然，壁垒亦是通途。”





在今年FIRST影展新闻发布会，首次亮相的大使赵薇就表示欣赏青年电影人的激情和创造力，希望通过FIRST影展，用自己的力量帮助到更多年轻电影人。这份真挚诚恳的期待，与赵薇本身作为一名导演创作经验的体悟息息相关。





今年是FIRST影展的本命年，层出不穷引起业界瞩目的新作品和新导演，展现着它这12年来的成果，同样也是在宣告它还是那个坚持死磕的电影节。在赵薇看来，“能够在这个特殊的年份来到这里，我感到很荣幸。”













赵薇对青年导演袒露心声，“我很理解那些身兼编剧、导演等数职于一体的青年导演，他们起初可能因为条件有限，不得不在抉择时做出一些妥协。但慢慢的，他们会在成果逐渐显现时，发现到这场修炼真正的价值。”





“我并非推崇创作的苦难，也不认为能经历过极大困境的导演就能拥有最高的话语权，自我与他人的认同并不会随着物质与日俱增。要想拍出让观众踏出影院感受到恍如隔世的电影，我们终究要回归到那份执拗的电影初心，在物质极其缺乏的情况下能调动自己的激情和创造力，用以弥补现实条件的不足。在越来越繁荣的中国电影市场中，只要你的作品能够和观众产生共鸣，回响，定会发生。”











编辑：隐饮