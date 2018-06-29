郝蕾主演新片《监狱犬计划》上映9天宣布登陆视频网站，实现线上线下准同步上映。













虽然院线和流媒体是两种不同的文化产品，但也会有交叉。相对于院线因地制宜地排片局限，网络平台却能发挥出它在时间和空间上的优势。受流媒体在技术上领先，传统电影冲出院线借此新载体将获得更新的播放方式，传播模式也变得更快，进而满足更多人的观影需求。









电影《监狱犬计划》影片正在全国院线与优酷热映中。

编辑：隐饮