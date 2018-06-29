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郝蕾《监狱犬计划》线上准同步上映

上映9天即登陆视频网站 破冰之举触达网友

2018-06-29 12:06:53 来源：Mtime时光网

郝蕾主演新片《监狱犬计划》上映9天宣布登陆视频网站，实现线上线下准同步上映。
       时光网讯郝蕾携手《驴得水》原班演员刘帅良裴魁山韩彦博、演员大力阿如那共同主演的电影《监狱犬计划》已于6月21日登陆全国各大院线。今日片方曝光一款全新“上线”海报，宣布在上映第二周登陆优酷VIP频道，实现线上线下准同步上映。

       电影《监狱犬计划》的故事围绕一项真实源自海外的“监狱犬计划”开展，该计划是世界上最成功的服刑人员重生计划之一，参与计划的服刑人员要将流浪狗训练成为对社会有用处的工作犬，使它们免于被人道毁灭；服刑人员也从计划中学到一系列驯狗技能，并学会如何关心他人、与人相处；而需要狗狗的孤寡老人或残障人士等弱势群体能够获得一个忠实的伙伴，是一项“三赢”的温暖计划。

       由于暑期档的激烈竞争与排片有限，导致院线观影渠道不足，《监狱犬计划》的排片空间被严重挤压。该片今日宣布登陆优酷VIP频道，实现线上线下准同步，欲打造院线联动网络播出的新模式。此番破冰之举，将使影片触达更多观众，喜爱电影《监狱犬计划》的观众可以轻松地在家中点开视频客户端观看。

       虽然院线和流媒体是两种不同的文化产品，但也会有交叉。相对于院线因地制宜地排片局限，网络平台却能发挥出它在时间和空间上的优势。受流媒体在技术上领先，传统电影冲出院线借此新载体将获得更新的播放方式，传播模式也变得更快，进而满足更多人的观影需求。

       随着制作原创影视作品需要投入资金成本越来越高，流媒体与传统院线将不再是一种竞争关系，两者联动发挥各自优势，将成为电影行业一个新的收入增长模式。影片《监狱犬计划》此次也将借力而行，现已登陆优酷VIP频道，通过网院准同步的先进模式，摆脱院线压力，为电影打破电影在院线放映过程中的时间、空间局限，为影片推广和收入提供进一步的保障。

       电影《监狱犬计划》影片正在全国院线与优酷热映中。

   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 监狱犬计划 郝蕾
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