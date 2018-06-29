《肆式青春》（日本地区片名：《诗季织织》）曝新剧照,无论是《你的名字。》制作公司CoMix Wave Films首次承制国产动画，还是李豪凌、易小星、竹内良贵三位中日导演联手执导，电影都颇具看点。

时光网讯 国产长篇动画 国产长篇动画 《肆式青春》 （日本地区片名：《诗季织织》）自宣布制作开始就吸引了不少动漫迷的关注，无论是《你的名字。》制作公司CoMix Wave Films首次承制国产动画，还是李豪凌、易小星、竹内良贵三位中日导演联手执导，都颇具看点。三位毫无交集、风格各异的导演汇聚到一起，从各自的角度会展现出怎样一部中国青春动画呢？据悉，《肆式青春》将于8月4日起在全国艺联公映。





绘梦动画创始人李豪凌不仅是《肆式青春》上海篇的导演，还是整部作品的总制片，在中日两国都拥有多部高人气优质作品的他，此次主导了这样一部由中日三大导演共同执导的国产长篇动画企划，李豪凌对此表示，让三个不同的导演一起执导，是希望通过不同的拍摄手法甚至立意，用多元化的视角来讲述一代人的青春经历。





以《报告老板》、《万万没想到》等恶搞喜剧大受欢迎的导演易小星，此番首次执导一部青春文艺风格长篇动画，让许多影迷都出乎意料。由他执导的片段以他的出身地湖南和奋斗的北京为舞台，讲述北漂青年回忆成长中关于美食，以及与身处故乡的祖母之间的故事。故事的原型来自易小星六年前写下的短篇文章，以他亲身的北漂经历真实改编，在《肆式青春》里堪称颠覆的易小星透露：“我文艺起来要人命”。





《肆式青春》的日本导演竹内良贵虽然在国内知名度不够高，但提起他参与CG制作的作品《秒速五厘米》、《你的名字。》却鼎鼎大名，作为新海诚御用CG大师的竹内良贵，首次尝试用“新海诚”式的美术品质描绘中国城市。敬业的竹内良贵更亲自前往广州取材，他认为：“广州就像是一幅印刻着时代变化的画卷”，在他的片段里，通过服装来描写一对姐妹从单纯依靠到互相扶持的关系变化。





颠覆了以往中日动画合作的原有模式，此次《肆式青春》由中方主导，日方承制。在这过程中，日方美术人员一如既往秉持着对制作精益求精的态度，甚至前来中国实地考察、取景，争取还原最真实的中国城市风貌。《肆式青春》展现的国漫新模式让中日动画合作越来越深入和多样化。

编辑：hello王小羊