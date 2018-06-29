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国漫《昨日青空》曝“年少心事”版海报

被赞毕业季首选 每一张都是“曾经的你”

2018-06-29 12:38:57 来源：Mtime时光网

首部国产青春动画电影《昨日青空》发布“年少心事”版海报以及一支《再见，昨天》毕业季版MV。

《再见，昨天》毕业季版MV

　　时光网讯  近日，首部国产青春动画电影《昨日青空》发布“年少心事”版海报。海报中展示的主人公内心独白，正是国人青春时期的状态缩影。同时，片方还追发了一支《再见，昨天》毕业季版MV。影片被不少90后、00后看作“毕业季首选”，有望掀起一股国产青春追忆潮。
 
　　《昨日青空》此组“少年心事”海报，以主人公们回首青春的视角呈现，而这些独白正是观众们的集体回忆：一是“暗恋心事”，通过男主角屠小意初次心动时，小心翼翼的状态展现。其独白“后来谁又坐在这里，假装不经意的看过谁”，正道出了人们暗恋时的微妙情感；

　　二是“成长心事”，或许不少人都有与海报中女主角姚哲恬近似的经历，愿意为了另一个人变成更好的自己，这也是青春时的另一种蜕变；

　　三是“离别心事”，呈现出对曾经的追忆与当下的无奈。例如，再回不去的纯真校园时光、未说再见就分开的重要之人。这三幕组成了的国产青春缩影。

　　此次同步推出的《再见，昨天》“毕业季”版MV，以“青春告别”为主题，将镜头对准高中生、大学生两个身处毕业季的群体。高中生们穿着熟悉的蓝白运动风校服，在教室里完成最后的课堂；大学生们身穿学士服在校园门口挥手说再见，两个年轻群体以各自的方式与青春告别，给观众带来一场回忆杀。据悉，电影将于今年8月10日上映。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 昨日青空 海报 MV
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导演：奚超

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