时光网讯
6月29日，汇集内蒙古民族电影七十年辉煌历程的大型文献纪录片《您一定不要错过》
，在中国传媒大学举办发布会，该片导演麦丽丝
、出品人、总编导及出镜主持人崔永元
等嘉宾亮相现场，电影将于7月6日和广大观众见面。
该片集中展示了大量的珍贵中国电影史料镜头，影迷们可以看到王心刚
、王晓棠
等前辈演员的年轻风貌，并有机会欣赏到蒙族演员恩和森
、斯琴高娃
、腾格尔
等当年风华正茂的银幕形象。除此之外，电影还解密了大量的“悬崖坠马”“断桥落水”等特技背后的故事。
麦丽丝导演说，自己刚接到这个拍摄任务时，完全不知道该从何下手。后来别人建议她去找崔永元，因为他收藏了大量中国电影的珍贵资料。麦丽丝怀着忐忑的心情找到崔永元，他说：“我这里的资料你随便挑。”崔永元把麦丽丝导演带进了自己的工作室，拿出自己珍藏的一本本蒙古语文字的小人书和海量的电影资料。
麦丽丝导演说，这些小人书的年纪比自己还大，像金子一样珍贵。“我是一个电影导演，我没想到中国还有这样一位珍惜中国民族电影文化的人。感谢崔永元教授，没有他就没有这部电影。”导演同时透露，这部纪录片的录制采用了全息摄影和虚拟现实技术，虚拟现实沉浸式访谈让观众瞬间穿越回到了七十年前，回到了中国电影永远闪光的经典片段中，在崔永元的讲述中，激发出对于民族电影的亲切感。
崔永元直言，他希望通过这部电影为民族电影留下珍贵的资料，也更好地传播自己所从事的口述历史工作。他也表示自己一直是电影迷，对老电影更是如数家珍。“那个时代拍电影不是为了挣钱，但它们给中国电影留下的价值远远不是钱能够衡量的。”
提到最近屡屡在微博中开炮，崔永元回应说：“发微博是因为有了一个新的交流渠道，我每次发微博，都像《英雄儿女》
中的王成抱着爆破筒，往阵地上跳的感觉，我觉得我的力量特别大，我都想如果我扔了这个爆破筒，炸不死别人怎么办，没关系，还有狼牙山五壮士呢！我可以跳下去，永远不会向你们投降。”
崔永元还在现场说，“我最喜欢的一部外国电影叫《宁死不屈》
，希望我的师弟师妹，你们看看这部老电影，1969年拍的我当时看到最后泪流满面，你们看过会感动的，女主角特别漂亮，是当时那个年代我们能看到的最漂亮的女人。”
编辑：隐饮