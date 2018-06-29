崔永元亮相文献纪录片《您一定不要错过》首映，该片聚焦内蒙古民族电影七十年的辉煌历程。崔永元直言发微博感觉像怀抱爆破筒，自比狼牙山五壮士，并称“宁可跳下去，也永远不会向你们投降。”









麦丽丝导演说，自己刚接到这个拍摄任务时，完全不知道该从何下手。后来别人建议她去找崔永元，因为他收藏了大量中国电影的珍贵资料。麦丽丝怀着忐忑的心情找到崔永元，他说：“我这里的资料你随便挑。”崔永元把麦丽丝导演带进了自己的工作室，拿出自己珍藏的一本本蒙古语文字的小人书和海量的电影资料。





麦丽丝导演说，这些小人书的年纪比自己还大，像金子一样珍贵。“我是一个电影导演，我没想到中国还有这样一位珍惜中国民族电影文化的人。感谢崔永元教授，没有他就没有这部电影。”导演同时透露，这部纪录片的录制采用了全息摄影和虚拟现实技术，虚拟现实沉浸式访谈让观众瞬间穿越回到了七十年前，回到了中国电影永远闪光的经典片段中，在崔永元的讲述中，激发出对于民族电影的亲切感。





崔永元直言，他希望通过这部电影为民族电影留下珍贵的资料，也更好地传播自己所从事的口述历史工作。他也表示自己一直是电影迷，对老电影更是如数家珍。“那个时代拍电影不是为了挣钱，但它们给中国电影留下的价值远远不是钱能够衡量的。”













编辑：隐饮