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崔永元纪录片《您一定不要错过》首映

发微博时感觉自己力量大 直言"永远不投降"

2018-06-29 14:39:40 来源：Mtime时光网

崔永元亮相文献纪录片《您一定不要错过》首映，该片聚焦内蒙古民族电影七十年的辉煌历程。崔永元直言发微博感觉像怀抱爆破筒，自比狼牙山五壮士，并称“宁可跳下去，也永远不会向你们投降。”
       时光网讯 6月29日，汇集内蒙古民族电影七十年辉煌历程的大型文献纪录片《您一定不要错过》，在中国传媒大学举办发布会，该片导演麦丽丝、出品人、总编导及出镜主持人崔永元等嘉宾亮相现场，电影将于7月6日和广大观众见面。

       该片集中展示了大量的珍贵中国电影史料镜头，影迷们可以看到王心刚王晓棠等前辈演员的年轻风貌，并有机会欣赏到蒙族演员恩和森斯琴高娃腾格尔等当年风华正茂的银幕形象。除此之外，电影还解密了大量的“悬崖坠马”“断桥落水”等特技背后的故事。

       麦丽丝导演说，自己刚接到这个拍摄任务时，完全不知道该从何下手。后来别人建议她去找崔永元，因为他收藏了大量中国电影的珍贵资料。麦丽丝怀着忐忑的心情找到崔永元，他说：“我这里的资料你随便挑。”崔永元把麦丽丝导演带进了自己的工作室，拿出自己珍藏的一本本蒙古语文字的小人书和海量的电影资料。

       麦丽丝导演说，这些小人书的年纪比自己还大，像金子一样珍贵。“我是一个电影导演，我没想到中国还有这样一位珍惜中国民族电影文化的人。感谢崔永元教授，没有他就没有这部电影。”导演同时透露，这部纪录片的录制采用了全息摄影和虚拟现实技术，虚拟现实沉浸式访谈让观众瞬间穿越回到了七十年前，回到了中国电影永远闪光的经典片段中，在崔永元的讲述中，激发出对于民族电影的亲切感。

       崔永元直言，他希望通过这部电影为民族电影留下珍贵的资料，也更好地传播自己所从事的口述历史工作。他也表示自己一直是电影迷，对老电影更是如数家珍。“那个时代拍电影不是为了挣钱，但它们给中国电影留下的价值远远不是钱能够衡量的。”

       提到最近屡屡在微博中开炮，崔永元回应说：“发微博是因为有了一个新的交流渠道，我每次发微博，都像《英雄儿女》中的王成抱着爆破筒，往阵地上跳的感觉，我觉得我的力量特别大，我都想如果我扔了这个爆破筒，炸不死别人怎么办，没关系，还有狼牙山五壮士呢！我可以跳下去，永远不会向你们投降。”

       崔永元还在现场说，“我最喜欢的一部外国电影叫《宁死不屈》，希望我的师弟师妹，你们看看这部老电影，1969年拍的我当时看到最后泪流满面，你们看过会感动的，女主角特别漂亮，是当时那个年代我们能看到的最漂亮的女人。”

       据悉，《您一定不要错过》将于7月6日在全国上映，加入竞争激烈的暑期档，此外，由郭敬明执导、范冰冰吴亦凡陈学冬陈伟霆等主演的《爵迹2》，原定也是7月6日上映，前日宣布因为制作原因退出档期。

   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 崔永元 您一定不要错过
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导演：麦丽丝

主演：崔永元 梁植

崔永元

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Yongyuan Cui

职业：演员 | 制作人
麦丽丝

麦丽丝

Lisi Mai

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