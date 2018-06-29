《动物世界》今日发布幕后特辑，揭秘了电影从开机到上映494天，3000多位工作人员的幕后故事。





电影《动物世界》从开机到杀青，超过3000名工作人员参与其中：搭建“命运号”（占地5000余平）二十多个场景的置景组，为每位演员平均特效化妆五小时的化妆组，设计超过3500组图的设计组，制作超过4500个道具的道具组……





特辑中，服装组一针一线定制电影戏服，动作组会仔细抠每一个动作细节的，反复测试器材、道具，视觉特效组为了呈现丰富的视觉效果以及真实的感官体验，满头大汗地测试效果……他们都在自己的岗位上默默为这部电影付出，是一个个渺小而伟大的“郑开司”。





上映前，包括制片人陈祉希共有5位工作人员的宝宝出生，今天有工作成员的结晶也要迎来它的出生，并且接受世人的检验。从电影策划、拍摄、后期制作、宣传、媒体、物料印刷制作、发行到院线，电影《动物世界》幕后特辑前所未有地致敬全流程，致敬电影行业的幕后英雄。

编辑：hello王小羊