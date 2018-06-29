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《动物世界》幕后特辑致敬3000位幕后英雄

2018-06-29 15:23:10 来源：Mtime时光网

《动物世界》今日发布幕后特辑，揭秘了电影从开机到上映494天，3000多位工作人员的幕后故事。

幕后英雄特辑

　　时光网讯  随着电影《动物世界》今日上映，由韩延导演执导，李易峰领衔主演，迈克尔·道格拉斯特邀主演，周冬雨特别出演的这部电影也发布了幕后特辑，揭秘了电影从开机到上映494天，3000多位工作人员的幕后故事，从电影策划、拍摄、后期制作、宣传、媒体、物料印刷制作、发行、院线到观众，致敬电影全流程。

　　电影《动物世界》从开机到杀青，超过3000名工作人员参与其中：搭建“命运号”（占地5000余平）二十多个场景的置景组，为每位演员平均特效化妆五小时的化妆组，设计超过3500组图的设计组，制作超过4500个道具的道具组……

　　特辑中，服装组一针一线定制电影戏服，动作组会仔细抠每一个动作细节的，反复测试器材、道具，视觉特效组为了呈现丰富的视觉效果以及真实的感官体验，满头大汗地测试效果……他们都在自己的岗位上默默为这部电影付出，是一个个渺小而伟大的“郑开司”。

　　上映前，包括制片人陈祉希共有5位工作人员的宝宝出生，今天有工作成员的结晶也要迎来它的出生，并且接受世人的检验。从电影策划、拍摄、后期制作、宣传、媒体、物料印刷制作、发行到院线，电影《动物世界》幕后特辑前所未有地致敬全流程，致敬电影行业的幕后英雄。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 动物世界 幕后特辑
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