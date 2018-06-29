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《狄仁杰之四大天王》全新正片画面出炉

电影欢乐幕后大曝光 中国第一神探竟如此办案？

2018-06-29 15:41:33 来源：Mtime时光网

《狄仁杰之四大天王》发布“大理寺探案守则”特辑，其中全新正片画面曝光，不仅带出离奇案情与紧张悬念，更以徐克式幽默增添反差萌。

“大理寺探案守则”特辑

　　时光网讯  电影《狄仁杰之四大天王》今日发布“大理寺探案守则”特辑，其中全新正片画面呈现，不仅带出离奇案情与紧张悬念，更以徐克式幽默增添反差萌；而特辑中曝光的主创各种片场逗趣场面及互动，展现了中国第一神探狄仁杰的“绝密探案守则”，甚至连徐克导演都说“我们大理寺有很多八卦”，让片中人物都不禁“吐槽”：“你们大理寺是这样办案的吗？！” 

　　“大理寺探案日常”特辑中，徐克式幽默贯穿始终，同时曝光狄仁杰探案日常，狄式“探案守则”多到溢出屏幕：赵又廷饰演的沉稳狄大人变身片场小可爱，手舞足蹈；冯绍峰饰演尉迟真金“控制不住”与狄大人深情相拥；林更新饰演沙陀忠持续“脱线”，脱衣服被卡袖子；阮经天扮演神秘角色圆测，与狄大人上演“你在闹，我在笑”；而马思纯饰演的帅气朋克女侠水月，被沙陀忠一把搂进怀中，变身可爱小女孩。

　　狄仁杰“探案日常”其乐融融，然而此次“超级奇案”异常难解，有心者亦可从特辑中推测一二。起始“冷玉斋发生离奇窃案”疑奇案现冰山一角，令人期待探案三人组将如何应对。

　　而与狄仁杰对打的神秘人是何身份；尉迟真金为何焦急呼唤“老狄”；沙陀忠怎么受了伤，这跟水月又有何关联；神秘莫测的圆测究竟是何方神圣。诸多疑问在特辑中露出端倪，大理寺成员“皮”这一下带出超多信息量，而这一切疑问，还要等7月27日观众去影院揭晓谜底。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 狄仁杰之四大天王 特辑
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