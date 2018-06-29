《狄仁杰之四大天王》发布“大理寺探案守则”特辑，其中全新正片画面曝光，不仅带出离奇案情与紧张悬念，更以徐克式幽默增添反差萌。









狄仁杰“探案日常”其乐融融，然而此次“超级奇案”异常难解，有心者亦可从特辑中推测一二。起始“冷玉斋发生离奇窃案”疑奇案现冰山一角，令人期待探案三人组将如何应对。





而与狄仁杰对打的神秘人是何身份；尉迟真金为何焦急呼唤“老狄”；沙陀忠怎么受了伤，这跟水月又有何关联；神秘莫测的圆测究竟是何方神圣。诸多疑问在特辑中露出端倪，大理寺成员“皮”这一下带出超多信息量，而这一切疑问，还要等7月27日观众去影院揭晓谜底。

编辑：hello王小羊