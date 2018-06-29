时光网讯
电影《狄仁杰之四大天王》
今日发布“大理寺探案守则”特辑，其中全新正片画面呈现，不仅带出离奇案情与紧张悬念，更以徐克
式幽默增添反差萌；而特辑中曝光的主创各种片场逗趣场面及互动，展现了中国第一神探狄仁杰的“绝密探案守则”，甚至连徐克导演都说“我们大理寺有很多八卦”，让片中人物都不禁“吐槽”：“你们大理寺是这样办案的吗？！”
“大理寺探案日常”特辑中，徐克式幽默贯穿始终，同时曝光狄仁杰探案日常，狄式“探案守则”多到溢出屏幕：赵又廷
饰演的沉稳狄大人变身片场小可爱，手舞足蹈；冯绍峰
饰演尉迟真金“控制不住”与狄大人深情相拥；林更新
饰演沙陀忠持续“脱线”，脱衣服被卡袖子；阮经天
扮演神秘角色圆测，与狄大人上演“你在闹，我在笑”；而马思纯
饰演的帅气朋克女侠水月，被沙陀忠一把搂进怀中，变身可爱小女孩。
狄仁杰“探案日常”其乐融融，然而此次“超级奇案”异常难解，有心者亦可从特辑中推测一二。起始“冷玉斋发生离奇窃案”疑奇案现冰山一角，令人期待探案三人组将如何应对。
而与狄仁杰对打的神秘人是何身份；尉迟真金为何焦急呼唤“老狄”；沙陀忠怎么受了伤，这跟水月又有何关联；神秘莫测的圆测究竟是何方神圣。诸多疑问在特辑中露出端倪，大理寺成员“皮”这一下带出超多信息量，而这一切疑问，还要等7月27日观众去影院揭晓谜底。
编辑：hello王小羊