时光网讯 随着炎炎夏日的来临，火热的暑期档也正式拉开帷幕。从6月29日开始，有近60部新片将陆续登陆内地院线。中国电影市场全年的KPI能否完成，暑期档的作用至关重要。
《邪不压正》《阿修罗》《四大天王》《西虹市首富》
《金蝉脱壳2》《摩天营救》《巨齿鲨》等进口片、合拍片纷纷登陆暑期档
看来，今年的国产片面对的局势格外复杂，不仅要和同档期的竞争对手贴身肉搏，还要和进口片正面厮杀，要想杀出重围并非易事，
纵观上半年的电影市场，票房总计已突破300亿元，全年600亿的目标也并非遥不可及。但从具体影片来看，国产片主要还是靠春节档的大片在支撑。在春节档之后，上半年10亿票房以上的国产片，仅有《后来的我们》
一部而已，缺乏强有力的领头羊大片。
回顾最近三年的暑期档我们发现，能否有一部或者几部大片拉动市场，对整个档期，甚至全年的票房走势，都起着决定性的作用。2015年暑期档《捉妖记》
、《煎饼侠》
、《大圣归来》
三部影片的总票房为45.55亿，堪称国产片最强“三驾马车”，而2016年暑期档普遍疲软，票房最高的《盗墓笔记》
最终票房艰难破10亿，暑期档票房前三名和15年相比，累计相差足足有20亿。
《战狼2》在2017年暑期斩获56.8亿，登顶内地影史票房总冠军
2017年暑期档的盛况想必大家还历历在目，《战狼2》
在七月底上映后引爆观众情绪，一路刷爆各种纪录，最终该片内地票房定格在56.8亿（含服务费），登顶内地影史票房总冠军，领先亚军《美人鱼》
20多亿，在全年票房中占比超过1/10。可以说2017年内地影市能有创纪录的成绩，《战狼2》
立了头功。
2018年暑期档，国产片的类型变得更加丰富，有几部影片已经能看出些“票房黑马”的影子。从口碑来说，韩延执导的《动物世界》
、宁浩、徐峥保驾护航的《我不是药神》
，有可能凭借不错的观众口碑，实现票房突围。观众熟悉的大导演也有不少，徐克的《狄仁杰之四大天王》
拍到了第三部，姜文
的《邪不压正》
四年磨一剑，此外张艺谋
导演的新片《影》
，也有可能空降暑期档，都是影迷们年度期待的视觉盛宴。
喜剧片中不容忽视的强将有两位，一个是沈腾
主演的《西虹市首富》
，由曾经创造过票房奇迹的《夏洛特烦恼》
原班导演操刀；另一个是黄渤
的导演处女作《一出好戏》
，当演员的黄渤有化腐朽为神奇的超强业务能力，这次跨界当导演的首秀，同样令人期待。此外，华语重工业大片也不曾缺席，国产奇幻大片《阿修罗》
投资不小，而幕后故事跌宕起伏的《大轰炸》
，也在难产多年后终于要和观众见面了。
2018年暑期档，能否出现国产片“三驾马车”并驾齐驱，或者像《战狼2》
一样的超强种子选手，让我们拭目以待！