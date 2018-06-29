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国产片集结：2018内地暑期档前瞻

哪部电影能成为下一个《战狼2》？

2018-06-29 15:41:37 来源：Mtime时光网

2018内地暑期前瞻

哪部能成为下一个《战狼2》？

七月前半程拼口碑

《动物世界》《我不是药神》

七月后半程大片多

《邪不压正》《西虹市首富》

八月黄渤《一出好戏》

《巨齿鲨》《大轰炸》

暑期档待映新片

张艺谋《影》郭敬明《爵迹2》

暑期档院线电影一览表

中国电影市场全年的KPI能否完成，暑期档至关重要。《邪不压正》、《我不是药神》《四大天王》、《西虹市首富》、《一出好戏》扎堆，姜文徐峥徐克沈腾黄渤齐聚，哪部新片能成为下一个《战狼2》？
       时光网讯 随着炎炎夏日的来临，火热的暑期档也正式拉开帷幕。从6月29日开始，有近60部新片将陆续登陆内地院线。中国电影市场全年的KPI能否完成，暑期档的作用至关重要。

       作为和春节档同样重要的全年重点档期，众多实力强大的国产新片齐聚于此，6月底《动物世界》《金蝉脱壳2》携手上映，7月则更为热闹，包括《邪不压正》《狄仁杰之四大天王》《我不是药神》《西虹市首富》《阿修罗》等片将组团上映，从姜文徐克徐峥沈腾等等，幕后主创堪称华语最强阵容。


《邪不压正》《阿修罗》《四大天王》《西虹市首富》

       8月还将有黄渤的导演处女作《一出好戏》《大轰炸》《解码游戏》等新片待映，谁将突出重围成为新一任“票房黑马”，今年暑期档能否产生下一个《战狼2》？成为业界关注的焦点。

       值得一提的是，往常被网友戏称为“国产片保护月”的7月和8月，在今年有了质的变化，每个月都有一部重量级的进口片或者合拍片上映。6月29日，由史泰龙、黄晓明主演的好莱坞越狱动作片《金蝉脱壳2》上映；7月20日，由道恩·强森担任制片人并领衔主演的动作片《摩天营救》登陆内地，8月2日，杰森·斯坦森搭档李冰冰主演的合拍片《巨齿鲨》，也将杀入暑期档。除此之外，还有包括《神奇马戏团》等多部进口动画片将上映。

《金蝉脱壳2》《摩天营救》《巨齿鲨》等进口片、合拍片纷纷登陆暑期档

       看来，今年的国产片面对的局势格外复杂，不仅要和同档期的竞争对手贴身肉搏，还要和进口片正面厮杀，要想杀出重围并非易事，

       纵观上半年的电影市场，票房总计已突破300亿元，全年600亿的目标也并非遥不可及。但从具体影片来看，国产片主要还是靠春节档的大片在支撑。在春节档之后，上半年10亿票房以上的国产片，仅有《后来的我们》一部而已，缺乏强有力的领头羊大片。
       
       回顾最近三年的暑期档我们发现，能否有一部或者几部大片拉动市场，对整个档期，甚至全年的票房走势，都起着决定性的作用。2015年暑期档《捉妖记》《煎饼侠》《大圣归来》三部影片的总票房为45.55亿，堪称国产片最强“三驾马车”，而2016年暑期档普遍疲软，票房最高的《盗墓笔记》最终票房艰难破10亿，暑期档票房前三名和15年相比，累计相差足足有20亿。

《战狼2》在2017年暑期斩获56.8亿，登顶内地影史票房总冠军

       2017年暑期档的盛况想必大家还历历在目，《战狼2》在七月底上映后引爆观众情绪，一路刷爆各种纪录，最终该片内地票房定格在56.8亿（含服务费），登顶内地影史票房总冠军，领先亚军《美人鱼》20多亿，在全年票房中占比超过1/10。可以说2017年内地影市能有创纪录的成绩，《战狼2》立了头功。

       2018年暑期档，国产片的类型变得更加丰富，有几部影片已经能看出些“票房黑马”的影子。从口碑来说，韩延执导的《动物世界》、宁浩、徐峥保驾护航的《我不是药神》，有可能凭借不错的观众口碑，实现票房突围。观众熟悉的大导演也有不少，徐克的《狄仁杰之四大天王》拍到了第三部，姜文《邪不压正》四年磨一剑，此外张艺谋导演的新片《影》，也有可能空降暑期档，都是影迷们年度期待的视觉盛宴。

       

黄渤导演的处女作《一出好戏》8月10日上映

喜剧片中不容忽视的强将有两位，一个是沈腾主演的《西虹市首富》，由曾经创造过票房奇迹的《夏洛特烦恼》原班导演操刀；另一个是黄渤的导演处女作《一出好戏》，当演员的黄渤有化腐朽为神奇的超强业务能力，这次跨界当导演的首秀，同样令人期待。此外，华语重工业大片也不曾缺席，国产奇幻大片《阿修罗》投资不小，而幕后故事跌宕起伏的《大轰炸》，也在难产多年后终于要和观众见面了。

       2018年暑期档，能否出现国产片“三驾马车”并驾齐驱，或者像《战狼2》一样的超强种子选手，让我们拭目以待！

作者：隐饮   编辑：YY

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 暑期档前瞻 邪不压正

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