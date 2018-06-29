时光网讯 随着炎炎夏日的来临，火热的暑期档也正式拉开帷幕。从6月29日开始，有近60部新片将陆续登陆内地院线。中国电影市场全年的KPI能否完成，暑期档的作用至关重要。











《邪不压正》《阿修罗》《四大天王》《西虹市首富》













《金蝉脱壳2》《摩天营救》《巨齿鲨》等进口片、合拍片纷纷登陆暑期档





看来，今年的国产片面对的局势格外复杂，不仅要和同档期的竞争对手贴身肉搏，还要和进口片正面厮杀，要想杀出重围并非易事，









《战狼2》在2017年暑期斩获56.8亿，登顶内地影史票房总冠军















