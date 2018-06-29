蔡骏直言《故事贩卖机》是比较新的模式，短故事难度更大，必须在有限的空间内去讲无限的可能性、丰富性、多样性。他尤其喜欢郑渊洁笔下的《驯兔记》，认为作品能够有诸多解读又具现实意义。





《故事贩卖机》由蔡骏和郑渊洁的儿子郑亚旗担任总编辑，由四个独立的，以都市为背景的奇幻故事组成。以首推的入围上影节金爵奖的童话奇幻短片《驯兔记》领头，与其余三个《鬼打墙》、《鸡汤泡面》、《官能许愿》一起串联起“故事贩卖机”的概念。从类型上，这四个故事分别涉及了童话、悬疑、喜剧、爱情等多个题材。





当《故事贩卖机》制片人于泳洋被问到为什么会选择拍摄这种形式的大电影时，他坦言道，大家都在执着于拍摄大规模IP，但当看到不少短小精悍的故事也很精彩时，就想能不能设法把短故事通过网大的方式串连在一起，当时也是特别大胆滴找到了蔡骏和郑渊洁来出谋划策。





据悉，《故事贩卖机》由曹云金等主演，当被问到拍摄难度时，曹云金调侃，导演敢找他来演惊悚片，胆子挺大，他感叹道：“我算半路转道，首次挑战悬疑片，说实话，演的时候我都被吓得鸡皮疙瘩一层一层的起。但我相信只有我自己感到害怕，观众才会害怕。拍摄现场气氛很棒，我自己也陷入了角色情景中，像是真的进入鬼打墙的循环中。”





曹云金也向惊悚片演员们致敬，感言惊悚片要给自己一个幻想空间，只有自己心中饱和，想得很多，给自己内心造成压力，才能演好戏。他在现场还透露了之后的打算，希望未来能出演惊悚喜剧片，计划今年或者明年带给大家新作品。当被问到近期计划时，曹云金表示正在做一个喜剧现场，目的是为小剧场搭建平台。





演员赵达之前一直是以“硬汉”形象示人，此次参演也是连连感叹自己是第一次演绎这种题材，虽然是短故事，但是难度还不小。每一次男主失去不同的器官，却发现都拯救不了女主时的悲痛程度是不一样的，心情也是愈发绝望的。





而问及“小戏骨”卢思宇的感想时他说：“很开心能演这个角色，在拍摄的时候有许多叔叔阿姨都在帮助我，还有郑渊洁爷爷也给我讲了许多有意思的故事，谢谢大家对我的照顾。”





在首映礼现场，还请到爱奇艺高级副总裁杨向华、爱奇艺网络电影开发中心总经理窦黎黎和中国悬疑小说畅销书作家蔡骏分享影视IP化和网大新方向。





蔡骏直言《故事贩卖机》对于国内是一种比较新的模式，同时又是通过网络大电影的形式去进行传播。从创作的角度来讲，一般来说都喜欢写长故事，而且在网络时代越写越长。其实相对而言，短故事难度更大，必须在有限的空间内去讲无限的可能性、丰富性、多样性。他说这次四个故事有四位不同的原著，尤其要感谢《驯兔记》的郑渊洁老师，这个作品能够有诸多不同的解读又具现实意义。

编辑：hello王小羊