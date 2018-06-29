继三年前《滚蛋吧！肿瘤君》在IMAX大银幕为观众呈现一个绮丽的二次元异想世界后，韩延导演再度牵手IMAX，用超现实的漫画手法讲述侠义守道的现实寓言。





电影《动物世界》改编自福本伸行的超人气漫画《赌博默示录》，讲述了男主郑开司（李易峰饰）因被朋友欺骗而背负上数百万的债务，面对重病的母亲和痴心等待的青梅竹马刘青（周冬雨饰），他决心登上“命运号”游轮改写命运，却深陷一场依靠本能生存的亡命游戏的故事。





李易峰挑战电影新类型，口碑炸裂IMAX 3D被赞热血刺激





不久前，《动物世界》作为开幕片亮相第21届上海国际电影节，便以热血刺激的场面、创意满分的特效、充满张力的情节备受赞誉。而今日，在IMAX大银幕水晶般清晰细腻画质的助攻之下，视觉快感将急速提升：热血、冒险、动作、推理等多重元素得以最大化呈现，扑面而来的紧张感让前来观影的嘉宾盛赞IMAX 3D的效果：“《动物世界》的视觉风格在国产片中可谓独树一帜，很少见很酷炫的风格，IMAX的大银幕能将这种视觉冲击最大化。”还有游戏迷观众表示：“真的像看游戏一般，怪兽的血液伴随着刀刃的寒光碰撞出的色彩和质感，极具游戏感；还有激烈的飙车戏也是火花四射。”想必IMAX影院具有不折不扣穿透力量的音响系统会将这一切原汁原味地呈现出来，独一无二的观影体验让你好像置身其中，与李易峰一同推理分析，闯关打怪。”





韩延二度携手IMAX，维塔加盟打造国际水准特效





继三年前《滚蛋吧！肿瘤君》在IMAX大银幕为观众呈现一个绮丽的二次元异想世界后，韩延导演再度牵手IMAX，用超现实的漫画手法讲述侠义守道的现实寓言。《动物世界》在IMAX大银幕上既有既有充满想象力的改编，更有各种一流特效：片中充满艺术感的慢镜片头、地铁车厢中的“激烈打斗”、隧道里的飙车逃亡，每个镜头在IMAX的加持下都让观众真切体验到了好莱坞大片水准的视效。韩延导演强烈的个人风格也被诸多媒体和影评人盛赞，以打破次元壁的“虚”来解构人性困境的“实”。据悉，为确保最终视觉效果对电影本身创意的高度还原，韩延导演用乐高和手机拍摄了演示视频以展现分镜手稿中难以表达的部分，如此的巧思也打动了大名鼎鼎的维塔工作室来为影片进行后期的特效制作。如此珠联璧合的组合，最终带来的视觉效果在IMAX高清高亮的大银幕上，势必会带给观众一场身临其境的视觉盛宴。