



新《阿凡提》大电影会讲述怎样的故事？导演刘炜表示，这一部相当于前13集系列动画的“续集”，但“第14集”又不同以往，除了展现阿凡提的机智以外，观众还会看到他的另一品质，勇敢。智慧英雄将和伙伴开启一段险象环生的惊险旅程，解开葡萄城水源枯竭的惊天秘密。





“无论是人物角色造型还是动画表演，都力求接近原版经典的布偶动画风格。”刘炜透露，在新片里，阿凡提依旧是那个长长的脸、细长条的身体、蓄着山羊胡子、倒骑小毛驴，四处打抱不平的正义使者。





《种金子》《卖树荫》这些家喻户晓的故事伴随几代人成长。39年后，观众终于可以再度见到这位久违的老朋友。10月1日一起走进影院，一起重温那首引发全民回忆的动画主题曲“人人都叫我阿凡提，纳斯尔丁·阿凡提。生来就是个倔脾气，倔呀么倔脾气……”