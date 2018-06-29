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童年回忆！新《阿凡提》定档国庆节

时隔39年，上海美术电影制片厂经典回归

2018-06-29 20:11:48 来源：Mtime时光网

时隔39年，上海美术电影制片厂创作的木偶系列动画片《阿凡提的故事》即将重现大银幕。《阿凡提之奇缘历险》3D动画大电影宣布定档今年10月1日在全国院线上映。

动画团队贺定档

　　时光网讯 上世纪80年代上海美术电影制片厂创作了木偶系列动画片《阿凡提的故事》，从此成为70、80、90后三代人心中永恒的童年记忆，时隔39年，骑着小毛驴、蓄着山羊胡子、“爱管人间不平事”的阿凡提即将重现银幕。

　　此次由上海电影（集团）有限公司、上海美术电影制片厂有限公司、咪咕动漫有限公司、米粒影业联合出品的《阿凡提之奇缘历险》3D动画大电影将于今年10月1日在全国院线上映。

　　新《阿凡提》大电影会讲述怎样的故事？导演刘炜表示，这一部相当于前13集系列动画的“续集”，但“第14集”又不同以往，除了展现阿凡提的机智以外，观众还会看到他的另一品质，勇敢。智慧英雄将和伙伴开启一段险象环生的惊险旅程，解开葡萄城水源枯竭的惊天秘密。

　　“无论是人物角色造型还是动画表演，都力求接近原版经典的布偶动画风格。”刘炜透露，在新片里，阿凡提依旧是那个长长的脸、细长条的身体、蓄着山羊胡子、倒骑小毛驴，四处打抱不平的正义使者。

　　《种金子》《卖树荫》这些家喻户晓的故事伴随几代人成长。39年后，观众终于可以再度见到这位久违的老朋友。10月1日一起走进影院，一起重温那首引发全民回忆的动画主题曲“人人都叫我阿凡提，纳斯尔丁·阿凡提。生来就是个倔脾气，倔呀么倔脾气……”

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 阿凡提 定档
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