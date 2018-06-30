2018-06-30 08:31:57 来源：Mtime时光网
编辑：隐饮
导演：韩延
主演：李易峰
导演：史蒂芬·C·米勒
主演：西尔维斯特·史..
3分钟告诉你一部电影的诞生需..《动物世界》幕后特辑致敬3000..
导演韩延"代班"周冬雨接受李易..《动物世界》幕后BOSS道格拉斯..
李易峰跪地求婚周冬雨承诺不离..苏运莹献声《动物世界》 推广..
Netflix拿下《动物世界》全球..此前曾购买“后来的我们”和“..
李易峰新片《动物世界》曝3D特辑导演呼吁影院为观众提供最佳3D..
验证码：
阮秀飞
7分钟前
蚁人2看来7月没戏了，档期又都给这些国产片了
超感官
20分钟前
动物世界在豆瓣刷满分。真是无语。
康永跟煕娣的时光
22分钟前
动物世界口碑不错，金蝉脱壳2烂成那样居然还有票房。。
曼珠沙华-忘川
2小时前
昨天抓住世界杯无比赛日去看了侏罗纪世界二，看得出导演编剧想通过电影阐述点深度出来，致使电影整体观感不够畅快，电影大部分时间通过一惊一乍吸引观众，可见1.7亿的投资制作成本导致场面缩水，导演编剧聪明地转换概念大片变惊悚片，2条智商最高的迅猛龙通过小细节展现出与众不同，但除此便乏善可陈，还是希望怪兽电影需舍得砸钱，更大更快更强
想长胖47分钟前
你得是多寂寞
匿名9527
3小时前
乐色片子，还不是利用国产保护月逼着观众看的？有本事引进几部国外大片，看你票房能过百万不···
屠龙侠91231分钟前
国产保护月是抵在脑门上的枪吗？还能逼着观众看，厉害了。
乐色片子，还不是利用国产保护月逼着观众看的？有本事引进几部国外大片，看你票房能过百万不
何新弟
幻化成小丑打怪兽？跟滚蛋吧！肿瘤君一样一样的
jun_sky
造型好像和赌博默示录有点像。忘记了
KASH
这一个E是加上点映的票房....
公众号口袋电影
今天《动物世界》单日冲1亿元
超感官19分钟前
你这种收钱刷满分的。片商给你多少钱
2018上半年这些电影不可错过
半个“权游”剧组现场道贺 龙妈乐开了花
盘点那些活跃在镜头前的绿茵巨人
杜鹃马苏"撞衫" 包贝尔胖成300斤"约会"克拉拉
除了超级英雄，还有这些良心大片等你pick
查看更多