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李易峰《动物世界》打响暑期档开门红

累计票房破1亿 《金蝉脱壳2》首日3500万

2018-06-30 08:31:57 来源：Mtime时光网

李易峰主演的《动物世界》打响暑期档开门红，首日综合票房超7600万，今日一早累计票房已经顺利破亿，国产片时隔两周重新夺回单日票房冠军宝座，《金蝉脱壳2》上映首日票房超3500万。


       时光网讯 根据初步统计，周五大盘报收1.58亿；《动物世界》首日7649万，累计9703万；《金蝉脱壳2》首日3508万；《侏罗纪世界2》2392万，累计14.65亿；《超人总动员2》1323万，累计2.14亿；《最后一球》首日250万（含首映场37万）；《猛虫过江》162万，累计1.87亿。

       周五开始内地暑期档正式拉开帷幕，李易峰主演的《动物世界》打响开门红头炮，首日综合票房超7600万，国产片时隔两周重新夺回单日票房冠军宝座，其开画首日的票房比李易峰主演，去年暑期档上映的《心理罪》高出两成左右。6月30日一早，该片票房已经顺利破亿，首周末排片稳居第一。

       《金蝉脱壳2》内地首日票房超3500万。《侏罗纪世界2》《超人总动员2》等老片均遭到新片分流，但环比跌幅都稳健控制在两成之内，周末还有一定的发挥空间。

       6月接近尾声，周五大盘受新片刺激环比大148%，全国单日综合票房回升至1.58亿。在还剩一天的情况下，6月累计票房比去年同期倒退4.24亿，不过暑期档新片首周末表现不错，最终单月同比跌幅，有望收窄至一成以内。



   编辑：隐饮

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关键词： 每日票房 动物世界 李易峰 金蝉脱壳2
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