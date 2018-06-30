李易峰主演的《动物世界》打响暑期档开门红，首日综合票房超7600万，今日一早累计票房已经顺利破亿，国产片时隔两周重新夺回单日票房冠军宝座，《金蝉脱壳2》上映首日票房超3500万。



















6月接近尾声，周五大盘受新片刺激环比大148%，全国单日综合票房回升至1.58亿。在还剩一天的情况下，6月累计票房比去年同期倒退4.24亿，不过暑期档新片首周末表现不错，最终单月同比跌幅，有望收窄至一成以内。









