《伯德小姐》导演新作聚焦《小妇人》,西尔莎·罗南将饰演女主角,“石头姐”“梅姨”“甜茶”等有望加盟，目前演员阵容仍在商谈中，只待最后确认。





若洽谈妥当，西尔莎·罗南将饰演女主角乔，“石头姐”饰演梅格，“梅姨”饰演玛米，甜茶饰演劳里·劳伦斯，佛罗伦斯·珀饰演艾米。据外媒透露片方将在7月4日美国国独立日之前试镜数名女演员，选择Beth的扮演者。





据悉，《小妇人》基于露易莎·梅·奥尔科特创作的同名长篇小说改编，以美国南北战争为背景，讲述19世纪美国新英格兰地区的一个普通家庭四个姐妹之间的生活，由艾米·帕斯卡尔担任制片人。

编辑：隐饮