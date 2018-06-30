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《伯德小姐》导演新作聚焦《小妇人》

"梅姨""石头姐""甜茶"组豪华阵容 罗南回归

2018-06-30 09:11:51 来源：Mtime时光网

《伯德小姐》导演新作聚焦《小妇人》,西尔莎·罗南将饰演女主角,“石头姐”“梅姨”“甜茶”等有望加盟，目前演员阵容仍在商谈中，只待最后确认。
       时光网讯《伯德小姐》之后，格蕾塔·葛韦格导演下一部导演作品将是电影版《小妇人》，目前正在商谈参演阵容，包括梅丽尔·斯特里普艾玛·斯通西尔莎·罗南提莫西·查拉梅佛罗伦斯·珀正商谈出演，目前只待最后确认。

       若洽谈妥当，西尔莎·罗南将饰演女主角乔，“石头姐”饰演梅格，“梅姨”饰演玛米，甜茶饰演劳里·劳伦斯，佛罗伦斯·珀饰演艾米。据外媒透露片方将在7月4日美国国独立日之前试镜数名女演员，选择Beth的扮演者。

       据悉，《小妇人》基于露易莎·梅·奥尔科特创作的同名长篇小说改编，以美国南北战争为背景，讲述19世纪美国新英格兰地区的一个普通家庭四个姐妹之间的生活，由艾米·帕斯卡尔担任制片人。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 伯德小姐 格蕾塔·葛韦格 小妇人 梅姨 石头姐 甜茶 罗南
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