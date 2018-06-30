马蓉发文怒斥王宝强：没给过孩子父爱，孩子的生日缺席，生病住院通通不在，“在你眼中孩子们如同一个物件，拎包带走就可以了。”马蓉还认为：“明星当不了一辈子，父亲才是一生的角色”。

马蓉

时光网讯





马蓉在判决结果出来后曾接受了媒体采访，表示自己这些年来一直都在默默承受着来自各个地方的压力和谩骂，甚至还曝光了王宝强不仅转移夫妻共同财产，更是在婚内出轨和家暴，不过王宝强方面并没有对此有所回应。





马蓉怒斥王宝强不关心孩子 她在微博长文中写道，“一直以来都想尽办法，拿出很低的姿态想和王宝强沟通，但王宝强一直都不理睬，都是委托他人与自己对话，我对此真的很无奈。在法院里，孩子还说想和妈妈妹妹生活在一起，但却只得到了冰冷的四个字‘不予采信’。”





马蓉还表示王宝强根本不考虑孩子的感受，“在你眼中孩子们如同一个物件，拎包带走就可以了，为了给孩子们的伤害减小到最低，我希望在最初的这段时间返回同一小区居住，让孩子们适应最初的变化，可你为什么毫无温度的只考虑外界影响，只考虑自己的职业需求，只考虑到我们都离婚了还住在同一个小区别人会说闲话？你甚至威胁我，如果租住进来，你就要带走儿子转学搬走。”





写道最后马蓉喊话王宝强：“明星当不了一辈子，父亲才是你一生始终不变的角色！为了孩子，我请求你做一个有温度的父亲！”