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马蓉发文怒斥王宝强:没给过孩子父爱

“明星当不了一辈子，父亲才是一生角色”

2018-06-30 10:22:49 来源：Mtime时光网

马蓉发文怒斥王宝强：没给过孩子父爱，孩子的生日缺席，生病住院通通不在，“在你眼中孩子们如同一个物件，拎包带走就可以了。”马蓉还认为：“明星当不了一辈子，父亲才是一生的角色”。
       

马蓉

时光网讯 日前马蓉王宝强离婚案二审判决揭晓，法院驳回了马蓉的上诉，维持“女儿归马蓉，儿子归王宝强，解除夫妻关系”的判决，但对于马蓉是否还会继续申诉，她表示还没有放弃，依旧在考虑当中。6月29日晚，马蓉在微博中发长文怒斥王宝强：孩子的生日你不在，孩子生病住院你不在，孩子获奖你没有给予鼓励和肯定，8年的时间里，你都没有给过孩子任何的父爱，如今到了最后判决的阶段，你还是一样的缺席。

       马蓉在判决结果出来后曾接受了媒体采访，表示自己这些年来一直都在默默承受着来自各个地方的压力和谩骂，甚至还曝光了王宝强不仅转移夫妻共同财产，更是在婚内出轨和家暴，不过王宝强方面并没有对此有所回应。

       

马蓉怒斥王宝强不关心孩子

她在微博长文中写道，“一直以来都想尽办法，拿出很低的姿态想和王宝强沟通，但王宝强一直都不理睬，都是委托他人与自己对话，我对此真的很无奈。在法院里，孩子还说想和妈妈妹妹生活在一起，但却只得到了冰冷的四个字‘不予采信’。”

       马蓉还表示王宝强根本不考虑孩子的感受，“在你眼中孩子们如同一个物件，拎包带走就可以了，为了给孩子们的伤害减小到最低，我希望在最初的这段时间返回同一小区居住，让孩子们适应最初的变化，可你为什么毫无温度的只考虑外界影响，只考虑自己的职业需求，只考虑到我们都离婚了还住在同一个小区别人会说闲话？你甚至威胁我，如果租住进来，你就要带走儿子转学搬走。”

       写道最后马蓉喊话王宝强：“明星当不了一辈子，父亲才是你一生始终不变的角色！为了孩子，我请求你做一个有温度的父亲！”

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 王宝强 马蓉
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王宝强

王宝强

Baoqiang Wang

职业：演员 | 导演

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