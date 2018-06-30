2018-06-30 11:10:22 来源：Mtime时光网
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Ka-Kui Wong
Paul Wong
Sai-Wing Yip
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街口_彷徨
3小时前
海阔天空
Msehycntd
4小时前
在很小的时候就喜欢听家驹的歌，一直不曾改变，很庆幸有家驹的歌陪我度过那段青葱岁月。怀念！
138****1507_17271498
怀念
007WPS
我想搞清楚的是 Beyond 是不是黄家驹死后变得更火的
乔伊3小时前
不是 家驱是灵魂 没有他之后开始落幕
M_967823197
5小时前
第一张图拿来做手机壁纸应该不错的。
想长胖
变作了一堆草芥风中散，与你奏过午夜的怨曲
C_rs
6小时前
永远怀念。
THESECRETGARDEN
7小时前
Sephiroth1765583
香港除了黄家驹以外所有的天王，比如张学友到陈奕迅都是包装出来的商品而已，作词作曲一窍不通，完全靠日本乐坛养着。
想长胖5小时前
许冠杰、张国荣都被你吃了？
天使梦烨1小时前
陈百强，罗文也给你吃了吗？
Sephiroth17655837分钟前
张国荣会作曲？剩下那仨根本完全没到天王这个级别，没啥可说的。
独爱江山美人
9小时前
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