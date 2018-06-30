1993年的今天，黄家驹不幸离世。虽然他已经离开25载，但从未被世人遗忘。

时光网讯 今天是Beyond乐队主唱 今天是Beyond乐队主唱 黄家驹 去世25周年的日子，黄家驹的歌迷发起纪念活动，怀念这位曾在他们的青葱岁月给予力量的一代偶像。





1993年的今天，31岁的黄家驹在东京富士电视台录制节目时，不慎从舞台上跌落成重伤，后不幸离世。虽然他已经离开25载，但从未被世人遗忘，他背着一把似“宝剑”的吉他，弹出了那个时代的音符，成为了无数人引以为傲的精神榜样。





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