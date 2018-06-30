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25年后我们慢慢变老，黄家驹却永远年轻

谁说日子会冲淡一切？怀念永远的Beyond乐队主唱

2018-06-30 11:10:22 来源：Mtime时光网

1993年的今天，黄家驹不幸离世。虽然他已经离开25载，但从未被世人遗忘。
　　时光网讯  今天是Beyond乐队主唱黄家驹去世25周年的日子，黄家驹的歌迷发起纪念活动，怀念这位曾在他们的青葱岁月给予力量的一代偶像。

　　1993年的今天，31岁的黄家驹在东京富士电视台录制节目时，不慎从舞台上跌落成重伤，后不幸离世。虽然他已经离开25载，但从未被世人遗忘，他背着一把似“宝剑”的吉他，弹出了那个时代的音符，成为了无数人引以为傲的精神榜样。

　　今天凌晨，黄贯中叶世荣等都发布微博，怀念这位音乐挚友。黄贯中更表示：“二十五年了，谁说日子会冲淡一切，而且愈来愈浓厚，也等我一下吧。”

   编辑：11

关键词： 黄家驹
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