时光网讯
由丹尼拉·科兹洛夫斯基
执导的世界杯献礼片《最后一球》
正在热映中，今日影片发布口碑特辑，电影中世界杯级别的比赛场景引得全场观众热血沸腾，而其深植于足球题材下，有关信仰、坚持、不屈的精神内容，更是引发了观众深深的思考。
此次口碑特辑随机采访了刚刚观看完《最后一球》
的观众，被访观众无一不被片中紧张激烈的赛事所感染。其中，片尾令人窒息的十五分钟球赛令不少人印象深刻“那15分钟就跟坐过山车一样，浑身每一个细胞都被调动起来，感受到了战斗民族男人满满的战斗力！”、“看最后一场比赛的时候，就跟坐在前排看现场一样，感觉特别好！”
由于观影气氛太过热烈，现场还发生了一些令人哭笑不得的事情“电影太燃了，我后面的观众超级激动，一直在后面踢我椅背。”而谈及片中最打动自己的场景时，有观众表示“祖耶夫最终冲破自己的心理障碍，战胜自己，在全场观众的应援中成功射门的镜头，我可以记很久！因为那一球是他成长最好的见证！”
《最后一球》
中，尤里从国家队明星队长沦落为“三流球队”的教练，射失点球的自责、跌落谷底的反差、羞耻、不甘等负面情绪使得尤里在与自己和解的过程中经历了漫长的挣扎、矛盾甚至绝望。但他却始终没有放弃自己对足球的坚持。一种永不放弃、绝不服输的精神支撑着尤里和“流星队”一路逆风翻盘，向阳而生。