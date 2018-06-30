世界杯献礼片《最后一球》曝观众口碑特辑，电影中尤里从国家队明星队长沦落为“三流球队”的教练，如何逆风翻盘，令人期待。









由于观影气氛太过热烈，现场还发生了一些令人哭笑不得的事情“电影太燃了，我后面的观众超级激动，一直在后面踢我椅背。”而谈及片中最打动自己的场景时，有观众表示“祖耶夫最终冲破自己的心理障碍，战胜自己，在全场观众的应援中成功射门的镜头，我可以记很久！因为那一球是他成长最好的见证！”







