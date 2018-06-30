迪士尼已关闭旗下卡通工作室（DisneyToon Studios），这意味着75名动画师和工作人员将面临“失业”，尽管外界还不清楚他们是否会转型为华特迪士尼动画工作室或者皮克斯的员工。

《神灯宝藏》 时光网讯 据外媒报道，迪士尼已关闭总部位于美国加利福尼亚州格伦代尔的卡通工作室（DisneyToon Studios），这也意味着75名动画师和工作人员将面临“失业”，尽管外界还不清楚他们是否会转型为华特迪士尼动画工作室或者皮克斯的员工。 据外媒报道，迪士尼已关闭总部位于美国加利福尼亚州格伦代尔的卡通工作室（DisneyToon Studios），这也意味着75名动画师和工作人员将面临“失业”，尽管外界还不清楚他们是否会转型为华特迪士尼动画工作室或者皮克斯的员工。

















近年来，随着流媒体服务的出现，直接面向视频的市场逐渐萎缩，这导致更多的内容被直接用于流媒体，并完全绕过了实体产品。毫无疑问，迪士尼现在将其即将推出的流媒体服务视为未来，该服务将于2019年推出，届时会有大量原创和图书馆内容。外媒称，也许迪士尼的一些动画师可以转到迪士尼动画工作，并创建可以直接在流媒体服务上发布的动画内容。





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2003年，“迪士尼电影卡通”的管理权由迪士尼电视动画部门转到了华特迪士尼动画工作室，并且更名为“迪士尼卡通工作室”。



