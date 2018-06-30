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据外媒报道，迪士尼已关闭总部位于美国加利福尼亚州格伦代尔的卡通工作室（DisneyToon Studios），这也意味着75名动画师和工作人员将面临“失业”，尽管外界还不清楚他们是否会转型为华特迪士尼动画工作室或者皮克斯的员工。
据悉，迪士尼卡通工作室主要负责制作录像带首映的电影，工作室有时也制作在影院上映的动画。迪士尼卡通工作室共制作了60多部电影，其首部电影为《神灯宝藏》
，第60部影片为《飞机总动员》
，是《赛车总动员》
系列的衍生作品。
2013年，随着《飞机总动员2：火线救援》
（plane: Fire & Rescue）这部续集的上映，迪士尼卡通工作室获得了新的成功。但自2015年的《小叮当：永无兽传奇》
（Legend of The NeverBeast）之后，卡通工作室就再也没有发行过电影。上述两部电影都是在影院上映的，但卡通工作室大部分时间都专注于制作可以直接以DVD和蓝光格式发行的内容。
近年来，随着流媒体服务的出现，直接面向视频的市场逐渐萎缩，这导致更多的内容被直接用于流媒体，并完全绕过了实体产品。毫无疑问，迪士尼现在将其即将推出的流媒体服务视为未来，该服务将于2019年推出，届时会有大量原创和图书馆内容。外媒称，也许迪士尼的一些动画师可以转到迪士尼动画工作，并创建可以直接在流媒体服务上发布的动画内容。
迪士尼卡通工作室成立于1988年，1990年制作首部电影《神灯宝藏》。从20世纪90年代起，由于迪士尼公司决定为部分迪士尼动画工作室的影片制作续集，并以录像带首映的方式发行。此后的十年间，迪士尼卡通工作室制作了数十部动画电影的续集。电影《阿拉丁》的续集《贾方复仇记》
便成为了工作室的第一部录像带首映作品。
2003年，“迪士尼电影卡通”的管理权由迪士尼电视动画部门转到了华特迪士尼动画工作室，并且更名为“迪士尼卡通工作室”。
随着时间的推移，上述产品逐渐减少，直到2000年代后期，当拉塞特接管了迪士尼动画工作室和卡通工作室后，他又凭借《飞机总动员》和《小叮当与海盗仙子》
等电影重振了这个部门。而现在面临新的市场环境，关闭工作室这一行为更像是一个时代的终结。