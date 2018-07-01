2018年上半年内地影市共计报收票房320.2亿，超过去年同期272亿的成绩，但与北美同期60.6亿美元（约合401亿人民币）的成绩相比，仍有较大差距。

时光网特稿 2018年上半年内地影市共计报收票房320.2亿，超过去年同期272亿的成绩约48亿，创造新的票房纪录。





北美电影市场上半年共产出票房60.6亿美元，约合401亿人民币，仍以较大优势领先内地市场。





2018年的第一季度，中国电影票房总收入31.7亿美元，超过了北美28.9亿美元的成绩，首次成为世界第一。然而由于春节档的超强爆发并非内地影市常态，第一季度又恰逢北美淡季，2018年内地票房在第二季度被北美反超。





内地影市银幕总数早在去年就已跃居全球第一。根据国家电影局发布的数据显示，截止2018年3月底，中国内地电影院合计9965家，银幕总数达到54165块。虽然容量巨大， 但潜力还未完全释放。内地影市真正晋级全球第一大市场的日子尚未到来。











在上半年的6个月中，1月、2月、3月、5月票房均实现同比增长，4月和6月票房则出现了不同程度的下跌。特别值得一提的是，今年2月票房高达101.5亿，成为内地影市首个票房突破100亿的月份。





















今年上半年内地共有9部影片票房突破10亿，比去年同期多出一部。除以上6部影片外，上半年破10亿的电影还有《捉妖记2》、《后来的我们》、《狂暴巨兽》。















2017年内地全年总票房559亿，也就是说，今年下半年内地影市再拿到约239亿的票房就能打破去年的票房纪录，在拿到280亿的票房就能实现全年票房600亿的目标。而2017年下半年内地票房为287亿。





2017年北美全年总票房110.7亿美元，约合732.5亿人民币。考虑到北美影市刚刚打破了自己最快破60亿美元的票房纪录，今年北美总票房有望小有增长。2018年中美电影市场的票房差距有望缩小至100亿人民币左右，甚至更小。