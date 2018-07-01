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2018年上半年内地票房总结

大盘首破300亿 仍落后北美一大截

2018-07-01 08:11:39 来源：Mtime时光网

上半年票房总结

2月&3月票房大涨

春节档爆发立头功

1月&5月票房微涨

中小量级好作品缺乏

4月&6月票房下跌

“速激”没来，“片荒”来了

2018年上半年内地影市共计报收票房320.2亿，超过去年同期272亿的成绩，但与北美同期60.6亿美元（约合401亿人民币）的成绩相比，仍有较大差距。
      时光网特稿 2018年上半年内地影市共计报收票房320.2亿，超过去年同期272亿的成绩约48亿，创造新的票房纪录。

      北美电影市场上半年共产出票房60.6亿美元，约合401亿人民币，仍以较大优势领先内地市场。

      2018年的第一季度，中国电影票房总收入31.7亿美元，超过了北美28.9亿美元的成绩，首次成为世界第一。然而由于春节档的超强爆发并非内地影市常态，第一季度又恰逢北美淡季，2018年内地票房在第二季度被北美反超。

      内地影市银幕总数早在去年就已跃居全球第一。根据国家电影局发布的数据显示，截止2018年3月底，中国内地电影院合计9965家，银幕总数达到54165块。虽然容量巨大， 但潜力还未完全释放。内地影市真正晋级全球第一大市场的日子尚未到来。



      在上半年的6个月中，1月、2月、3月、5月票房均实现同比增长，4月和6月票房则出现了不同程度的下跌。特别值得一提的是，今年2月票房高达101.5亿，成为内地影市首个票房突破100亿的月份。



      具体到单部影片，《前任3：再见前任》《唐人街探案2》《红海行动》、《头号玩家》、《复仇者联盟3：无限战争》《侏罗纪世界2》分别拿下今年前六个月的月度票房冠军。其中，《红海行动》以36.5亿的成绩暂居2018年国产片票房冠军，《复仇者联盟3》以23.9亿的成绩暂居2018年进口片票房冠军。



      今年上半年内地共有9部影片票房突破10亿，比去年同期多出一部。除以上6部影片外，上半年破10亿的电影还有《捉妖记2》、《后来的我们》、《狂暴巨兽》。



      上半年北美最卖座的三部电影《黑豹》《复仇者联盟3》《超人总动员2》均有在内地上映。三部影片北美票房分别为7亿美元（46.3亿人民币）、6.71亿美元（44.4亿人民币）、3.94亿美元（26.1亿人民币）。头部影片方面，内地影市上半年的票房成绩较北美也有差距。

      2017年内地全年总票房559亿，也就是说，今年下半年内地影市再拿到约239亿的票房就能打破去年的票房纪录，在拿到280亿的票房就能实现全年票房600亿的目标。而2017年下半年内地票房为287亿。

      2017年北美全年总票房110.7亿美元，约合732.5亿人民币。考虑到北美影市刚刚打破了自己最快破60亿美元的票房纪录，今年北美总票房有望小有增长。2018年中美电影市场的票房差距有望缩小至100亿人民币左右，甚至更小。

   编辑：羊羊

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关键词： 内地票房 银幕 影院 排片 红海行动 复仇者联盟3 唐人街探案2 侏罗纪世界2 前任3 玩家一号

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