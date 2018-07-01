《复联4》的摄影人员在自己的履历中疑似不小心泄露了影片的副标题。

















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不过在疑似标题引发大众讨论后，这位摄影师已经默默删掉了履历中《复联4》的副标题，只留下“复联4”的字样。













由于今年漫威不会在下个月举办的SDCC上出现，所以接下来很长一段时间大家都只能靠在网上真真假假的新闻中来汲取有用信息了。《复联4》将于2019年5月3日上映。