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《复联4》副标题疑泄露为"游戏终结"？

来自摄影师官网履历 后紧急删除真假难辨

2018-07-01 08:45:49 来源：Mtime时光网

《复联4》的摄影人员在自己的履历中疑似不小心泄露了影片的副标题。
　　时光网讯 《复仇者联盟4》副标题疑似泄露，摄影师Trent Opaloch的官网履历中显示为“AVENGERS 4：End Game”（复仇者联盟4：游戏终结）。



　　Trent Opaloch目前正在参与《复联4》的工作。此前他曾担任《复联3》《美国队长2》《美国队长3》的摄影指导。


网友制作

　　不过在疑似标题引发大众讨论后，这位摄影师已经默默删掉了履历中《复联4》的副标题，只留下“复联4”的字样。



　　由于今年漫威不会在下个月举办的SDCC上出现，所以接下来很长一段时间大家都只能靠在网上真真假假的新闻中来汲取有用信息了。《复联4》将于2019年5月3日上映。

   编辑：撒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 复联4 漫威 片名 传言
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