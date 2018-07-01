2018-07-01 09:48:34 来源：Mtime时光网
编辑：飒飒
导演：胡安·安东尼奥..
主演：克里斯·帕拉特
导演：布拉德·伯德
主演：格雷格·T·尼..
导演：斯蒂法诺·索利马
主演：乔什·布洛林
导演：查理斯·斯通
主演：凯里·欧文
导演：加里·罗斯
主演：桑德拉·布洛克
导演：大卫·雷奇
主演：瑞安·雷诺兹
导演：朗·霍华德
主演：阿尔登·埃伦瑞奇
《侏罗纪世界2》日本首映主演..帕帕&布莱斯花样比心 配音版玉..
《侏罗纪世界2》内地累计破14..跃居2018进口片票房亚军 周五..
闪瞎眼！北美暑期档强片大集结除了超级英雄，还有这些良心大..
《侏罗纪世界2》制片人不满预..想吸引观众进电影院但又不能透..
《侏罗纪世界2》吸金13.5亿超..皮克斯《超人总动员2》上映4天..
验证码：
138****1507_17271498
15分钟前
碟6会不会爆啊
太极教我当影帝
2小时前
侏2完犊子了，下一话题#滑稽。
康永跟煕娣的时光
3小时前
侏罗纪这后劲不行啊。。全球还能过10亿吗
霜冻死了43分钟前
肯定可以啊
威尔克鲁斯
4小时前
最近也只能等等阿汤了，都没什么高质量的电影
公众号口袋电影3小时前
下周蚁人2
这个名字6爆了3小时前
蚁人2被你吃了？
小东哥ai皇冠4分钟前
说蚁人2的你们都生活在国外吗？好羡慕~
镭姬杀手
5小时前
《超人总动员2》7月将陆续登录英国、法国、韩国，8月将登陆日本、西班牙和北欧国家，接着9月才登陆意大利、德国和土耳其——有点奇怪啊，时光网不是一直说全球同步么。
辛普森大电影4小时前
看清楚了这是动画电影，动画一直都是逐步扩大上映地区的发行模式
迟花
侏罗纪世界2这走势，全球破不了12亿，想比第一部差距明显。
玄武門的竊國大賊4小时前
9e
盘点那些活跃在镜头前的绿茵巨人
半个“权游”剧组现场道贺 龙妈乐开了花
除了超级英雄，还有这些良心大片等你pick
杜鹃马苏"撞衫" 包贝尔胖成300斤"约会"克拉拉
谐星克里斯汀韦格饰演 穿着朴素默默看标本
查看更多