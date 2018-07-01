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"侏罗纪世界2"蝉联北美周五票房榜冠军

"超人2"蝉联亚军 "边境杀手2"开画第三

2018-07-01 09:48:34 来源：Mtime时光网

《侏罗纪世界2》《超人总动员2》两部大片依旧是本周周五票房榜前两位。新开画的《边境杀手2》《德鲁大叔》分居第三四位。
　　时光网讯 《侏罗纪世界2》《超人总动员2》两部大片依旧占据本周北美周五票房前两名，分别拿下1740万美元和1360万美元。

　　《侏罗纪世界2》目前全球票房达到8.26亿美元，其中四分之三来自海外市场。该片尚未登录全球第三大市场日本，日本上映日期为7月14日。

　　与《侏罗纪世界2》形成对比的是，《超人总动员2》全球票房约5.65亿美元，其中北美贡献4亿，占据超过70%的比例。但是该片尚未在海外大规模开画，7月将陆续登录英国、法国、韩国，8月将登陆日本、西班牙和北欧国家，接着9月才登陆意大利、德国和土耳其。

　　奥斯卡影帝本尼西奥·德尔·托罗和“灭霸” 乔什·布洛林携手强势回归作品《边境杀手2》本周五北美开画，跻身季军，在本周新开画作品中排第一。同样新开画的篮球题材电影《德鲁大叔》以微小劣势排名第四，NBA明星凯里·欧文和沙奎尔·奥尼尔都有在影片中现身。


《边境杀手2》

　　其他电影中，《瞒天过海：美人计》累计票房突破1亿美元。《死侍2》累计票房突破3亿美元。《游侠索罗》累计票房突破2亿美元。

北美周五票房（单位：美元）

   编辑：飒飒

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关键词： 北美票房 周五票房
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