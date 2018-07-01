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黄晓明《金蝉脱壳2》票房&口碑往下走

"动物世界"领跑内地暑期档 "药神"点映成绩佳

2018-07-01 10:06:32 来源：Mtime时光网

周六大盘报收2亿元人民币，其中国产大片《动物世界》票房占比42.6%。《金蝉脱壳2》票房和口碑双双往下走，上映第二天票房被《侏罗纪2》《超人2》赶超。


　　时光网讯 内地影市暑期档大战已经开启。据初步统计，周六大盘报收2亿元人民币，其中国产大片《动物世界》势头强劲，以8千万票房占据冠军位置，单日票房占比42.6%，上映2天累计票房接近1.8亿。



　　史泰龙和黄晓明主演的《金蝉脱壳2》上映后口碑和票房都双双往下走，周六拿下2千万票房，比周五少了1千万。排名上也被早前上映的《侏罗纪世界2》《超人总动员2》两部好莱坞大片超越。该片目前在时光网仅得到5/10的评分。

　　《侏罗纪世界2》上映16天，票房超越15亿人民币，超越《侏罗纪世界》内地14.21亿元的成绩，暂居2018年进口片亚军。

　　《超人总动员2》上映9天，票房达2.4亿，自上映以来，《超人总动员2》票房走势稳健，但未能上演去年《寻梦环游记》那种逆袭神话。



　　宁浩、徐峥监制《我不是药神》尽管距上映还有一星期的时间，观众似乎已经按捺不住内地的冲动。影片周六单日点映成绩就达到1500万，仅次于《金蝉脱壳2》位居5位。

　　6月30日也是2018年上半年的最后一天，内地影市共计报收票房320.2亿，超过去年同期272亿的成绩约48亿，创造新的票房纪录。



   编辑：SaSa

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关键词： 内地票房 单日票房 暑期档
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