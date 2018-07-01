2018-07-01 10:06:32 来源：Mtime时光网
编辑：SaSa
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lyfoan
48分钟前
药神感觉要破15亿
tony330166
55分钟前
内地的冲动
138****1507_17271498
57分钟前
药神真的很好，强推，动物世界算是可以一看
雄鹰111
1小时前
水军在这里都刷？？？要不要脸了
战W狼W51分钟前
战狼0.1分，不想说你啥了
金门少爷
金2是真惨哪！！！好像知道要完，都没有宣传···
渡水
2小时前
首先，电影上映前就有盗版了，这很奇怪。外国销售DVD也不管我国上映情况。其次，影片并不烂，只是太平庸。
lichen0627416分钟前
盗版影响确实挺大，我看的就是盗版的
太极教我当影帝
这情况政治太不正确。
as发酸发
3小时前
黄晓明演技巅峰中国合伙人
枫_兔子2小时前
个人认为是《风声》
辛辛苦苦阿基拉
超人总动员2那么好看就这么点票房？为皮克斯表示不服
康永跟煕娣的时光
金蝉脱壳2真的烂透了，全程看闹太套表演
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