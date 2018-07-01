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"人狼"正式预告人狼部队腹背受敌

金知云改编押井守同名动画 7月25日韩国上映

2018-07-01 11:55:42 来源：Mtime时光网

在韩国真人版《人狼》中，故事背景被设定在南北统一前夕，暗杀组织人狼部队面对民众的不满、反统一组织的武力对抗，以及公安部的暗中掣肘迎来了一场攸关生死的恶战。
      时光网讯 根据押井守同名动画改编的韩国真人电影《人狼》今日曝光正式预告片，故事脉络有了更清晰的展现。人狼部队面对民众的不满、反统一组织的武力对抗，以及公安部的暗中掣肘迎来了一场攸关生死的恶战。

      预告片开篇“红色斗篷”少女登场，在她头顶上方悬挂的横幅写着要求解放特工队的标语：“无差别枪杀到何时为止，解散特工队！”这里所指的特工队正是“人狼部队”。


标语上写着：“无差别枪杀到何时为止，解散特工队！”而这个红色斗篷少女也是故事的关键

      随后各种武力镇压反政府武装的动作场面登场，在韩国与朝鲜准备统一的2029年，整个社会动荡混乱。为了镇压反统一武装对抗组织，一只秘密暗杀组织人狼部队登场。



      人狼部队的暗杀行为激起了民众的不满，预告片中人狼队员举枪与红色斗篷少对峙的一幕正说明了这一点。但事实上，除了民众的不满和反统一组织的对抗，试图掌权的公安部也在人狼部队背后掣肘，他们正在幕后操纵解散人狼部队......姜栋元饰演的人狼队员林钟景和郑雨盛饰演的人狼部队训练所所长张镇泰成为了这起对峙的关键人物。

      《人狼》的背景设定为朝鲜、韩国历经五年准备即将迎来统一的2029年，一边反统一战线在全国各处制造恐怖事件，而另一边不同权力机关也展开了残酷的内斗。“人狼”部队所属的负责清剿反统一组织的警察"特工队"和情报机关"公安部”展开了激烈的对峙，也由此引发了一系列事件。

      《人狼》是金知云导演前作《密探》的投资方华纳全额投资的韩国电影，耗资100亿韩币（约6000万人民币）打造。这是还是其首次执导科幻题材影片，该片已经确定将于7月25日正式在韩国上映。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 人狼 金知云 韩国电影
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