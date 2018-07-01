采访中，她首次公开承认自己是双性恋：“（我的家庭环境）让我感到很自由。我被男性吸引，也被女性吸引。如果我把一个女人或男人带回家，家人从来不会过问。”
泰莎汤普森和梦奈
她接着说：“所以对于梦奈和我之间的传闻，我也是抱着同样的态度，我希望所有人都能获得自由和支持，就像我从亲人们那里获得的一样。”
泰莎与歌手、演员加奈儿·梦奈
(《月光男孩》《隐藏人物》
)的绯闻一直是媒体关注的焦点，她曾经主演了梦奈的《Dirty Computer》专辑音乐录影带，这张专辑是对女性特质、酷儿群体、性流动性和自我接纳的欢呼，内容带有欢快的同性恋色彩，两人更在单曲《Pynk》中有大胆表演。
对于二人是否是恋人关系，泰沙始终没有正面回答：“我和梦奈都深爱着对方，我们特别亲密。我们拥有相同的频率。如果人们非要去调查我们之间的关系，也无所谓。对我没什么影响。”
值得一提的是，她在《雷神3》
饰演的女武神瓦尔基里的漫画人设也是双性恋，片中本来有一个女子从瓦尔基里的房间里走出的情节，挑明她的性取向，但出于不干扰主线情节的考虑最终被删掉了。
前几日，漫威掌门人凯文·费奇也明确表示，未来的漫威电影中，会有LGBTQ角色出现，“既有大家已经知道看过的，也有你没见过的角色”。
编辑：SaSa