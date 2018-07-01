《雷神3》泰莎汤普森饰演的女武神角色在漫画中也是双性恋。未来漫威电影中还会出现新的LGBTQ角色。





采访中，她首次公开承认自己是双性恋：“（我的家庭环境）让我感到很自由。我被男性吸引，也被女性吸引。如果我把一个女人或男人带回家，家人从来不会过问。”







泰莎汤普森和梦奈





她接着说：“所以对于梦奈和我之间的传闻，我也是抱着同样的态度，我希望所有人都能获得自由和支持，就像我从亲人们那里获得的一样。”









对于二人是否是恋人关系，泰沙始终没有正面回答：“我和梦奈都深爱着对方，我们特别亲密。我们拥有相同的频率。如果人们非要去调查我们之间的关系，也无所谓。对我没什么影响。”















前几日，漫威掌门人凯文·费奇也明确表示，未来的漫威电影中，会有LGBTQ角色出现，“既有大家已经知道看过的，也有你没见过的角色”。

编辑：SaSa