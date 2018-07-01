网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"雷神3"女武神泰莎汤普森公开是双性恋

坦言深爱加奈儿梦奈 最新帅气时尚写真曝光

2018-07-01 15:03:54 来源：Mtime时光网

《雷神3》泰莎汤普森饰演的女武神角色在漫画中也是双性恋。未来漫威电影中还会出现新的LGBTQ角色。
　　时光网讯 泰莎·汤普森(《雷神3》《奎迪》《西部世界》)登上最新一期Net-A-Porter（颇特女士）封面，拍摄一组时尚大片，并接受了杂志的专访。

　　采访中，她首次公开承认自己是双性恋：“（我的家庭环境）让我感到很自由。我被男性吸引，也被女性吸引。如果我把一个女人或男人带回家，家人从来不会过问。”


泰莎汤普森和梦奈

　　她接着说：“所以对于梦奈和我之间的传闻，我也是抱着同样的态度，我希望所有人都能获得自由和支持，就像我从亲人们那里获得的一样。”

　　泰莎与歌手、演员加奈儿·梦奈(《月光男孩》《隐藏人物》)的绯闻一直是媒体关注的焦点，她曾经主演了梦奈的《Dirty Computer》专辑音乐录影带，这张专辑是对女性特质、酷儿群体、性流动性和自我接纳的欢呼，内容带有欢快的同性恋色彩，两人更在单曲《Pynk》中有大胆表演。

　　对于二人是否是恋人关系，泰沙始终没有正面回答：“我和梦奈都深爱着对方，我们特别亲密。我们拥有相同的频率。如果人们非要去调查我们之间的关系，也无所谓。对我没什么影响。”



　　值得一提的是，她在《雷神3》饰演的女武神瓦尔基里的漫画人设也是双性恋，片中本来有一个女子从瓦尔基里的房间里走出的情节，挑明她的性取向，但出于不干扰主线情节的考虑最终被删掉了。

　　前几日，漫威掌门人凯文·费奇也明确表示，未来的漫威电影中，会有LGBTQ角色出现，“既有大家已经知道看过的，也有你没见过的角色”。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 泰莎汤普森 漫威 出柜 双性恋 写真
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

泰莎·汤普森

泰莎·汤普森

Tessa Thompson

职业：演员
雷神3：诸神黄昏

雷神3：诸神黄昏 (2017)

7.8

导演：塔伊加·维迪提

主演：克里斯·海姆斯..

加奈儿·梦奈

加奈儿·梦奈

Janelle Monae

职业：
显示更多∨

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

这些世界杯巨星还演过电影？

盘点那些活跃在镜头前的绿茵巨人

既是球星，更是影帝？
2

闪瞎眼！北美暑期档强片大集结

除了超级英雄，还有这些良心大片等你pick

北美佳片乱斗暑期档，你最喜欢哪一部？
3

《复联4》《惊奇队长》概念图再遭泄露？

更多人物细节发布 年轻时期局长造型曝光

10
近日，又有一批疑似《复联4》和《惊奇队长》的概念图及..
4

《神奇女侠1984》新剧照反派豹女现身

谐星克里斯汀韦格饰演 穿着朴素默默看标本

13
《神奇女侠1984》曝新剧照，反派豹女现身。另外一组全新..
5

终极进化完成！《铁血战士》新预告人类遭虐

掠夺者自相残杀？ 回顾外星异族前世今生

新版《铁血战士》发布中文新预告片，更多重口味新镜头曝..

查看更多