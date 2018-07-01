休·格兰特在《莫里斯》中的盛世美颜令人难以忘怀，而这个悲伤的故事更是余韵悠长……





《莫里斯》的故事发生在谈同性恋色变的20世纪初期的英国，在英国剑桥相识的贵族子克里夫与莫里斯日渐生情，但前者为了守护自己的前途坚持与莫里斯保持朋友关系，在听闻克里夫的婚讯后，莫里斯开始重新寻找自己的幸福……该片改编自E.M.福斯特的同名小说。











这画面是不是有些似曾相识？ 这画面是不是有些似曾相识？







《神探夏洛克》中警长的扮演者鲁伯特·格雷夫斯的盛世美颜 《神探夏洛克》中警长的扮演者鲁伯特·格雷夫斯的盛世美颜





值得一提的是，该片导演詹姆斯·伊沃里此前曾凭借《看得见风景的房间》、《霍华德庄园》和《告別有情天》三获奥斯卡最佳导演提名。他本想亲自执导《请以你的名字呼唤我》，但最终因为投资方面的原因而放弃。