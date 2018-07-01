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同性经典"莫里斯"曝英国重映版预告

"请以你的名字呼唤我"编剧执导 休格兰特主演

2018-07-01 17:09:57 来源：Mtime时光网

休·格兰特在《莫里斯》中的盛世美颜令人难以忘怀，而这个悲伤的故事更是余韵悠长……

《莫里斯》4K修复版海报

　　时光网讯 凭借《请以你的名字呼唤我》捧得奥斯卡最佳改编剧本奖的詹姆斯·伊沃里在1987年自编自导的同性经典《莫里斯》日前曝光英国重映版预告片，该片将于7月27日开始在英国重映4K修复版。

　　《莫里斯》的故事发生在谈同性恋色变的20世纪初期的英国，在英国剑桥相识的贵族子克里夫与莫里斯日渐生情，但前者为了守护自己的前途坚持与莫里斯保持朋友关系，在听闻克里夫的婚讯后，莫里斯开始重新寻找自己的幸福……该片改编自E.M.福斯特的同名小说。

　　此次重映，影迷们将再次有幸在大银幕上一睹克里夫的扮演者休·格兰特的盛世美颜。此外《神探夏洛克》中警长的扮演者鲁伯特·格雷夫斯也在片中出演的重要角色，颜值不输休·格兰特。


这画面是不是有些似曾相识？


《神探夏洛克》中警长的扮演者鲁伯特·格雷夫斯的盛世美颜

　　值得一提的是，该片导演詹姆斯·伊沃里此前曾凭借《看得见风景的房间》、《霍华德庄园》和《告別有情天》三获奥斯卡最佳导演提名。他本想亲自执导《请以你的名字呼唤我》，但最终因为投资方面的原因而放弃。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 莫里斯 预告片 休格兰特
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