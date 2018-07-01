2018-07-01 17:09:57 来源：Mtime时光网
《莫里斯》4K修复版海报
编辑：ruo
导演：詹姆斯·伊沃里
主演：詹姆斯·维尔拜
James Ivory
Hugh Grant
Rupert Graves
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麦喀士主义哲学
1小时前
昨天刚刚看完《看的到风景的房间》，当时是冲着年轻的海伦娜去的，而且看到这么多现在的大咖集中在里边，觉得很不可思议，英国人在意大利的假日，唯美的郊外，青年春年华产生的爱情故事，听上去就很像《请以你的名字呼唤我》，就毫不犹豫看了这部电影，看完以后除了对意大利夏日的留恋，就是这几个主演，看到厂花还演了部《莫里斯》，就去看看。不看不要紧，一看吓一跳，这不仅导演就是同一人，而且才发现就是《CMBYN》的编剧，跨越三十多年的美丽岁月......
wurenchu
2小时前
国内是看不到！希望明年上影节能够引进！
獃萌熊孩子
《莫里斯》和《以你的名字呼喚我》的原著作者都不是詹姆斯·伊沃里啊，詹姆斯·伊沃里是這兩部電影的編劇。
那些年_748700053
4小时前
休·格兰特盛世美颜我没意见，另一个主角就算了吧
wurenchu2小时前
三位主角都是帅哥！
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