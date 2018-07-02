时光网讯 6月份正式收官，北美市场全月共产出票房12.68亿美元，大盘较去年同期涨20%，小幅刷新2013年同期保持的历史最佳纪录（12.46亿美元）。













华纳发行的《瞒天过海：美人计》上周末再收804万美元，退居周末榜第五；影片周末跌幅已收窄至三成左右，目前累计票房已达1.15亿美元。



