时光网讯 6月份正式收官，北美市场全月共产出票房12.68亿美元，大盘较去年同期涨20%，小幅刷新2013年同期保持的历史最佳纪录（12.46亿美元）。
6月能够力破纪录的两大功臣分别是月内进账4.25亿美元的《超人总动员2》
以及砍下2.46亿美元的《侏罗纪世界2》
，两片合力贡献全月53%的票房份额。北美市场上半年累计票房高达61.81亿美元，也比去年同期大涨10%。
上周末开画的两部新片实力比较一般，北美暑期档市场进入短暂调整期。环球出品的科幻续集《侏罗纪世界2》
次周末维持在近4500家影院上映，周末三天再揽6000万美元，毫无悬念地蝉联北美周末票房冠军
。影片累计票房已突破2.6亿美元，成为今年北美第六部票房破2亿美元的电影。
皮克斯制作的动画续集《超人总动员2》
上映第三周再收4550余万美元，连续两周占据周末榜次席。影片周末跌幅收窄至四成左右，北美累计票房也轻松突破4亿美元大关。
《侏罗纪世界2》
走势明显逊于前作，而输入市场的新鲜血液号召力又不算强，北美市场在独立日假期前夕明显降温。2018年第26个周末前12名影片累计票房报1.68亿美元，周末大盘较上周末的6月历史纪录暴跌38%。
不过，本周末大盘仍比《神偷奶爸3》
开画摘冠的去年同期（大盘1.61亿美元）小涨4.3%。截止周日，2018年暑期档票房已高达22.86亿美元，较去年同期大涨18.6%。
北美周末票房前十名 2018.06.29 - 07.01（单位：万美元）
狮门发行的运动喜剧《德鲁大叔》
上周五开始在北美2742家影院大规模开画，首周三天斩获1550万美元（含110万周四提前场），排在周末票房第四。
影片由《绿叶》
导演查理斯·斯通执导，讲述一群厉害的老年篮球运动员，违反参赛资格，参加著名的洛克锦标赛，在赛场上老大爷球场狂虐小年轻，让人“目瞪狗呆”的故事。 影片根据某创意广告短片翻拍，聚集了凯里·欧文和沙奎尔·奥尼尔等NBA篮球明星。
《德鲁大叔》
开画成绩也超出了业界预期，不日便可追平1800万美元的制作成本线。影片在CinemaScore影院调查中得到“A”，观众评价不俗；其媒体评价也在及格线以上，评论表示“凯里·欧文的跨界出演极具亲切感，但是电影故事过于套路化而且植入广告也显得泛滥”。以其开画表现和综合口碑，《德鲁大叔》的最终票房目标暂可定在3500万美元左右。
华纳发行的《瞒天过海：美人计》上周末再收804万美元，退居周末榜第五；影片周末跌幅已收窄至三成左右，目前累计票房已达1.15亿美元。
印度宝莱坞传记片《一代巨星桑杰君》上周末在北美356家影院进行小规模放映，首周斩获255万美元，轻松挤进周末榜前十。由《三傻大闹宝莱坞》《我的个神啊》
等卖座影片导演拉吉库马尔·希拉尼执导的这部新作讲述印度传奇演员桑杰·达特从宝莱坞最耀眼的明星坠落至最阴暗的人生低谷的故事，影片在印度本土首周票房突破10亿卢比，表现也赶超两周前的《生死竞赛3》
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