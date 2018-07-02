第12届FIRST影展38部入围影片经过第12届FIRST影展复审工作组的一轮轮角力，最终29部提名影片将在西宁决出9个奖项的获奖影片。今年的爆款是哪部？

时光网讯 如果说入围片单形塑了FIRST的气质和样貌，那么提名片单就更加清晰地彰显出FIRST所推崇和鼓励的创作方向。近日，第12届FIRST影展38部入围影片经过第12届FIRST影展复审工作组的一轮轮角力，最终29部提名影片将在西宁决出9个奖项的获奖影片。今年的爆款会是哪部？













“最佳剧情片”与“最佳导演”相呼应，作者性电影集中出现





每年的最佳剧情片和最佳导演两项大奖，最能展示出影展所欣赏和鼓励的影片样态。从“最佳剧情片”、“最佳导演”两项提名重合与呼应的部分，或许能看出FIRST对青年电影作品的反思与重新定位。





十部剧情长片中，《郊区的鸟》成为最受瞩目的影片之一，包揽最佳剧情片、最佳导演、最佳演员、最佳艺术探索四项提名。影片采用平行时空的创意结构，将少年、青年、中年三个时空以独到的视听语言和前后呼应的象征符号有效串联，打通不同时空的方式充满电影感和陌生感，体现了导演极强的谋篇布局能力。龚子涵饰演的小夏昊在少年时空中的戏份尤为突出，获得最佳演员提名。徐燃俊的摄影也呈现出令人惊喜的质感，获得最佳艺术探索提名。





《美丽》获得最佳剧情片、最佳演员、一种立场三项提名，这部争议较大的女性题材电影在反复观看和评估中逐渐展示出其不可忽视的现实价值。女主角池韵的精彩演绎进一步加强了戏剧张力，使强叙事的故事内核迸发出蓬勃的生命力，甚至为电影开辟了更大的观看空间。此外，在当前华语电影市场中，女性题材电影的稀缺是不可忽略的现状，《美丽》所提供的跨性别立场显得格外珍贵，因此获得一种立场提名。





《吾神》提名最佳剧情片和最佳导演，导演进行了类型本土化的有效尝试，在一部尖刻的本土类型片中将信仰缺失和乡村嫁接在一起，在精神荒野中寻找和否定信仰的过程中，实现了强烈的作者性表达。





《冬去春又来》的完成度得到评委的一致认可，已达到中国院线长片的技术标准，呈现出职业导演的成长进路。在青年导演普遍不重视技术的局面下，FIRST一再提高对技术的重视度，技术支持创作，以推动更多作品以更好的视听质感进入市场与观众交流。女主角张铭益同时具备了轻盈的质感和成熟的气韵，获得最佳演员提名。





《柔情史》以极其细腻准确的笔触勾勒出一段属于母女二人的柔情史，生动的对白和融贯的影片气质都是导演风格的彰显，获得最佳剧情片提名。





《太行》拍出了中国银幕上难得一见的少年感，从平面的生活看出一个立体的世界，在较高的完成度上实现了丰富的个人表达和城市书写，获得最佳导演提名。





《旺扎的雨靴》作为藏语电影，突破了少数民族题材的固化限制，探讨宗教信仰的同时又不落入俗套，找到更大的诠释和讨论空间。饰演旺扎的周拉多杰表演清新灵动，小演员的控制和调教同时挑战了演员和导演的功力，影片最终获得最佳导演、最佳演员两项提名。





《造访》的故事中含有少见的神性和多义性，对“回魂”的表达诗意而不落俗套。导演具有敏锐的感受力和自觉的导演意识，获得最佳导演提名。





作为第一部入围FIRST竞赛单元的动画长片，《步行指南》获得了最佳艺术探索提名。在众多应用电影既有的语言，做实验电影的影像中，《步行指南》不一味遵从传统电影语言的方式，而是在为观众“制造观看”。导演主动跨越艺术家的身份进入电影领域，其尝试是成功且可贵的，同时在试探和重塑观众与评论的边界。











纪录片作者的个人思考受关注，寻找扎实深入的纪录影像





在纪录片的部分，评委综合考虑影片的社会意义、作者立场和人文关怀，在今年入围纪录片题材新颖多样的情况下，评委希望看到更加扎实和深入的纪录影像，并格外重视导演端正的创作态度和丰富的个人思考。





《四个春天》以真实的生活细节和可爱的人物获得评委喜爱。中国纪录片导演大多将镜头对准苦难进行血泪控诉，少有这样积极乐观热爱生活的人物和温暖动人的生活状态得到记录。虽然拍摄的是家庭生活，仍清晰可见导演功力，在大量琐碎的素材中完成剪辑，挖掘出博大的人生观和日常生活中的无限诗意。





《公务员》关注备考公务员的考生群体，在这一极少、极难被拍摄到的群体外围，找到了有效的切入口，游走在真诚与不真诚之间的人物提供了较大的思考空间，导演抛弃了愤怒或讽刺的作者态度，以纯粹旁观的方式呈现出群像的挣扎和抉择。





《驯马》的影像和人物拥有强大的生命力，展现厚重时代感中个人的突围与彷徨，技术层面的高完成度格外突出，专业的摄影、剪辑和声音设计都在一定程度上提升了影像的质感，获得最佳纪录片提名，导演古涛同样获得剪辑方向的最佳艺术探索提名。





《狂热自白》通过纪录导演加入反扒群体的经历，体现了作者的主观，怀疑，困惑，这种坦诚的怀疑和否定在纪录片中是少见的。纪录片无法抵达绝对的客观，影像意义不仅在镜头内，也在镜头未涉及的画面，这一观念的突破具有超越影像的意义，获得最佳纪录片和一种立场两项提名。





《入戏》以充满戏剧性的镜头记录了一场集体主义社会实验，同时也侧面反映出国内当下剧组的生态与权力关系。在纪录片中呈现出剧情片的质感，带来少见的观影体验，演员的从众心态处在“表演”和“入戏”两种状态之间，微妙的冲突和平衡赋予影片更丰富的诠释可能，获得最佳纪录片和一种立场两项提名。





《梧桐树》关注残障人群，导演避开了猎奇的拍摄方式，并未落入消费弱势族群的窠臼，以强烈的镜头形式感让观众与残障人群产生通感，放大了存在我们当中已被忽视的情感，获得一种立场提名。





短片单元展现独特形式感，在动情和有趣中寻得平衡





今年的入围短片普遍展现出较高的水准，导演们渐能把握住区别于长片的短片架构，使得短片单元不再仅被当作拍摄长片前的试验场，开始具有独特的形式感和艺术价值。在提名阶段，评委力图在动情和有趣中寻得平衡，既鼓励影像创作中真挚的情感表达，也欣赏新锐导演旺盛的结构创意。





《青少年抑制》像夏夜里昏昏沉沉的梦境，写实风格中又有寓言式的个人表达，文学性充分融入视听语言当中，以间离和反讽的方式重新阐述信仰对生死的意义。





《2号球衣》的表演引人注目，各种情绪的流露既真实又凝练。排球从第一个镜头的静止不动到冲突高潮时成为武器，同时也代表两人的动机，设计绝妙，表面的语言背后蕴含着无限余绪。





《母亲的乐园》以充沛的情感和细腻的表达获得评委认可，深思熟虑的镜头运用体现导演强烈的自主性，旁白的运用恰到好处，和画面的搭配形成平淡故事中的戏剧张力，人物背后的时代感余韵深长。





《你的电影我的生活》制作精良，具备短片的架构和要素。作为元电影类型，以“电影和生活的边界”扣问每一个创作者的内心，张弛有度地展现了中产阶级艺术家的内心欲望和彷徨。





《运转法则》所采用的表现主义手法在评选阶段引起较大争议，但其中作者性和视听语言的突破具有艺术价值，探讨生死时形式感十足的镜头起到了间离的效果，体现作者深沉的思考和追寻终极答案的勇气。





7月21日至7月30日，38部入围影片将在西宁与观众见面，而获得提名的29部影片将抵达评委会的手中，接受主席陈国富、廖本榕、周浩、苏照彬、裴曼·雅茨达尼安、杨福东、菲利普·伯拜的评选与审视，最终决出九项大奖的获奖影片。

编辑：hello王小羊