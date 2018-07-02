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国产青春动画《昨日青空》提档7.27

周深唱"青春告白曲" 讲述南方小城少年情事

2018-07-02 10:23:59 来源：Mtime时光网

国产青春动画电影《昨日青空》宣布提档7月27日，并发布由周深演唱的“青春告白曲”《来不及勇敢》MV。
　　时光网讯 近日，国产青春动画电影《昨日青空》宣布提档7月27日，并发布由周深演唱的“青春告白曲”《来不及勇敢》MV。歌曲以男主的暗恋心事独白展开——迟到的勇气或将成为永远的遗憾，这也是现实中青春暗恋的真实细腻刻画。这首歌是周深继《大鱼海棠》《大护法》之后再度为优质国产动画献声，开启暑期国漫新热潮。

周深赞影片“真实最打动人” 《来不及勇敢》重温青春遗憾

　　此次周深倾情献声“青春告白曲”《来不及勇敢》，也是他继《大鱼海棠》、《大护法》后再次为优质国产动画献声。谈到这次与《昨日青空》合作的契机，周深透露道，第一次看到片子时就被其“真实性”打动，其中的国产青春元素让他有很强的的代入感。尤其是蓝白运动风校服，让他迅速联想到了自己的高中时代。

　　整支MV以男主独白视角展开，着重提炼了片中的情感部分。一是在剧情上，人物情感关系首次呈现。男主屠小意对女主姚哲恬暗生情愫，又日渐察觉到她似乎早已埋藏别的心意……三位主角情感关系的走向，在一场误会中留下了悬念；二是在情绪上，即来不及勇敢告白的遗憾。男主屠小意因不够勇敢，在面对自己的心意时一直犹豫不定，无法开口。MV中首曝片中的“雨中送伞”桥段，男女主人公间不断的错过令人唏嘘不已。而这也是现实中年少暗恋的一场“必修课”，周深表达，在屠小意身上也看到了曾经的自己。

热度霸榜暑期档前列 国产青春共鸣“无门槛”

　　从“青春毕业曲”《再见，昨天》到“青春告白曲”《来不及勇敢》，《昨日青空》接连发布的两首歌曲均在各大音乐平台收获了不小热度，连登热榜，也让观众对影片有了更多期待。片方此次宣布，从此前的8月10日，提档至7月27日与观众相见，既是对观众期待值的回应，也可看出片方对影片的质量有足够的信心。

　　影片之所以得此高热度，与其强烈的共鸣感密不可分。一是浓郁的国产青春韵味。如其中的南方小镇场景、中国特色校服等，还原出一幅完整的国产青春记忆图；二是唯美清新的画面中，隐藏着的戳中全民记忆点的青春故事，真实感使这份触动“无门槛”地传达到了每一位普通大众心中。

　　动画电影《昨日青空》将于今年7月27日上映。影片由彩条屋影业、光线影业、咕咚动漫工作室、好传动画联合出品，期望在暑期档为观众呈现“真正属于我们的国产青春”。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 昨日青空 动画电影
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导演：奚超

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