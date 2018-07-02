新上映的国产电影《动物世界》取代了《侏罗纪世界2》的位置，拿下周票房冠军。上周末举行点映的《我不是药神》仅凭借两天点映票房就杀进周票房前五，但并获得如潮好评。

时光网讯 上周是6月和7月“承前启后”的一周，暑期档正式 开启。无奈内地票房表现一般，周票房仅报收8.13亿，相比上上周10.01亿的成绩下降了18.8%。





6月票房于上周以35.7亿的成绩收官，低于去年同期39.3亿的成绩。6月成为继4月后，今年第二个同比票房下跌的月份。与此同时，2018年上半年票房以320亿的成绩收官，大幅刷新去年上半年创造的272亿的票房纪录。





















《动物世界》上周五内地首映，首周三天稳居单日票房冠军，终结了《侏罗纪世界2》的单日票房14连冠。最终，《动物世界》以2.53亿的成绩拿下周票房冠军，成为4月《后来的我们》（首周票房5.62亿）之后首周票房最高的国产电影，并压轴拿下6月国产片票房季军。





作为《动物世界》的男主角，李易峰上一部主演的电影为2017年8月上映的《心理罪》，该片首周票房1.63亿，总票房3.04亿。《动物世界》的票房表现显然较《心理罪》更胜一筹。





作为《动物世界》的导演，韩延上一部导演作品为2015年8月上映的《滚蛋吧！肿瘤君》，该片首周票房1.85亿，总票房5.11亿。由于2015年内地票房统计尚未纳入电商服务费，《动物世界》首周分账票房（2.38亿）实际领先《滚蛋吧！肿瘤君》同期5300万。另外，《滚蛋吧！肿瘤君》当年选择在周四首映，首周比《动物世界》多上映一天。





值得注意的是，《动物世界》首周三天票房均维持在七、八千万的水平上，虽然堪称稳健，也未形成爆发之势，进入上映次周后想实现票房逆跌恐不太容易。











《侏罗纪世界2》上周报收2.16亿，退居周票房亚军，累计票房达到15.41亿。





剔除电商服务费后，《侏罗纪世界2》的分账票房为14.38亿，超过前作《侏罗纪世界》在2015年创下的14.2亿的票房纪录。





在2018年上映的进口片中，《侏罗纪世界2》暂居票房亚军。在内地影史进口片票房榜中，《侏罗纪世界2》暂居第六名。











皮克斯动画《超人总动员2》上周报收1.31亿，位居周票房季军，累计票房2.68亿。





自1996年的《玩具总动员》起，皮克斯已有15部作品在内地上映，《超人总动员2》是其中第四部票房突破2亿的作品，并暂居票房亚军。不过与去年大卖的《寻梦环游记》相比，《超人总动员2》的表现只能算差强人意，毕竟冠军与亚军之间差了9亿多的票房。





黄晓明、史泰龙等主演的动作片《金蝉脱壳2》上周五首映，首周票房7070万，位居周票房第四名。





《金蝉脱壳》2013年内地上映时，首周票房1.31亿，总票房2.54亿。











徐峥主演并与宁浩共同监制的电影《我不是药神》上周末在全国举行了大规模点映，两天时间斩获票房4990万，杀入周票房前五。





《我不是药神》是一部兼顾娱乐效果和社会意义的电影，影片以天价抗癌药格列宁为切入点，讲述了一群底层中国人自救与自赎的故事。该片点映期间，首日上座率24.9%，次日上座率36.1%，明显高于同期上映的其他影片，好口碑在社交媒体连续刷屏。





本周五，《我不是药神》将正式登陆影市。由于原计划与《我不是药神》同天上映的《爵迹2》于上周临时撤档，新片方面，本周已经没有可以与《我不是药神》正面匹敌的对手。不出意外，《我不是药神》很有可能成为今年暑期档第一个爆款。





值得一提的是，《我不是药神》是今年徐峥监制的第三部电影，前两部分别为《幕后玩家》和《超时空同居》，票房分别为3.58亿和8.97亿。《我不是药神》的成绩有望更上一层楼。















