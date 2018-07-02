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朝阳群众再出手 甄子丹新片遭“网络暴力”

动作电影《大师兄》曝特辑 聚焦校园暴力

2018-07-02 11:20:00 来源：Mtime时光网

在病毒视频中，甄子丹因在学校“大打出手”，惨遭“网络暴力”，被指控为涉黑势力，王晶、陈乔恩等一众主创轮番登场“包庇”其罪行引发社会争议。
　　时光网讯  由甄子丹发起、出品并与王晶、王雅琳共同监制，阚家伟执导，甄子丹、陈乔恩、喻亢、骆明劼、汤君慈、汤君耀、李靖筠、刘朝健、林秋楠等联袂主演的动作电影《大师兄》将于8月17日全国公映。近日有粉丝“皮”了一把，利用此前预告片的镜头为影片量身定制了病毒视频特辑，引大批网友转发。

　　在此前曝光的预告片中，甄子丹以一敌百的热血动作戏，作为特种兵作战的战地大场面，青春少年的校园生活等元素，让影迷欲罢不能。而在病毒视频中，甄子丹因在学校“大打出手”，惨遭“网络暴力”，被指控为涉黑势力，王晶、陈乔恩等一众主创轮番登场“包庇”其罪行引发社会争议。新闻报道的形式和夸张的叙述风格所呈现出的反差“笑”应，让观众在轻松看完的同时也陷入反思。

　　当今社会，校园暴力确实值得关注，它每分每秒都可能在发生。在谈及创作初衷时，甄子丹曾表示：“希望在这部电影，打的每一拳，都是守护当下的年轻人，电影《大师兄》就是要传递这种正能量。”除此之外，视频中甄子丹“不太正经”的表现也显示出其“接地气”的一面，让观众对他所饰演的“陈老师”产生更多的期待。

　　作为影片的发起人、出品人、监制和主演，甄子丹此次新鲜尝试将动作和校园结合，回想第一次谈及这个想法时王晶的表现，甄子丹调侃道，“首先他整个人都给我吓坏了！然后问我这样的片子会有观众吗？”面对好友的质疑，甄子丹说出了自己的看法，“要拍一部既好看又充满正能量的的电影。”

　　谈及动作设计的着力点，甄子丹没有过多透露，“无论是哪种打法，都是你自己去定位，每一种风格都可以有无穷无尽的高度。” 但表明其中动作设计会根据校园的角色背景形成独特的风格。主创成员对动作场面的严格要求，让电影《大师兄》成为甄子丹名副其实最“难打”的一部。

　　据悉，电影《大师兄》还将作为第22届“加拿大奇幻电影节”闭幕影片同观众首次见面。

   编辑：hello王小羊

关键词： 大师兄 特辑 甄子丹
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