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《权力的游戏》全剧杀青开派对

最终季拍摄长达十个月 最快2019年开播

2018-07-02 11:52:29 来源：Mtime时光网

《权力的游戏》完结篇长达十个月的拍摄工作宣告结束，演员们重聚贝尔法斯特参加杀青派对。
　　时光网讯 《权力的游戏》剧组周末在八年拍摄的大本营贝尔法斯特举行大型杀青派对，宣告长达十个月的最终季拍摄工作正式收官。

　　剧集制作人大卫·贝尼奥夫与D·B·魏斯、“囧雪”基特·哈灵顿、“布兰”艾萨克·赖特、“席昂”阿尔菲·艾伦、“詹姆”尼可拉·科斯特-瓦尔道等主演齐聚一堂，不少已故角色的演员也专程赶来与剧组话别。

　　拍摄工作结束之后，剧组还需要面对漫长的后期制作周期。《权力的游戏》最终季预计将于2019年开播。今年的圣迭戈漫展上，粉丝们也不会看到《权力的游戏》剧组的身影。



   编辑：Joker

关键词： 权力的游戏
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