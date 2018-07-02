影《小悟空》讲述了来自四川动物园的金丝猴大森，阴差阳错的来到在纽约，偶遇年长的八戒大师，并与其一同历尽艰辛对抗强大的邪恶力量，最终激活体内“孙悟空”的潜能

之前发布的预告 电影《小悟空》讲述了来自四川动物园的金丝猴大森，阴差阳错的来到在纽约，偶遇年长的八戒大师，并与其一同历尽艰辛对抗强大的邪恶力量，最终激活体内“孙悟空”的潜能，并朝着梦想进发的励志故事。随着该片提档一周至7月14日公映，小悟空大森的勇闯之旅也会“提前”开启。





在本次曝光的“新师徒”海报，看似简单的构图，却蕴藏着大量信息。神似李小龙的小悟空大森，表情坚毅的站在木人桩前接受的训练；而八戒大师肩抗钉耙，手拿培根三明治，漫不经心的站在一旁。一位贪玩一位贪吃，似乎预示着师徒二人的梦想之旅才刚刚起步。八戒大师到底用何种方式来指导、陪伴小悟空的成长，也更加的期待。而两位角色身后的瞭望镜与远端的帝国大厦，也代表着故事的发生地——时尚之都纽约。

电影《小悟空》是由黎明监制，并由曾制作《忍者神龟》、《阿童木》等著名动画电影的香港梦马工作室担任动画制作，全新的动画技术令角色动作效果呈现出前所未见的流畅之感。且《小悟空》也对脍炙人口的故事和角色进行了全新演绎，令该片更加符合当代审美。而观众非常关心的“八戒与悟空为什么会成为师徒”的问题，在该片前不久曝光的首款预告片中，可以略猜到一二。





预告片中，小悟空大森表示“你是跟齐天大师一起去取经的那头猪”，表明了八戒大师的昔日身份。而八戒在片中的形象更像是一位长辈，面对顽皮的“熊孩子”小悟空，耐心培养、循循善诱帮助他成长；而主人公小悟空大森则更像是拥有无限可能的孩子们，在面对重重磨练不弃不馁，最终蜕变成为有责任有担当小英雄。如此欢乐励志故事内核下，蕴含了中华传统中代系传承的情怀，以及青出于蓝而胜于蓝的正能量主题。相信会让这部与众不同的西游题材作品，赢得暑期档小朋友喜欢和家长们的共鸣与青睐。





电影《小悟空》由北京快乐新升文化传播有限公司、图谱缘（香港）有限公司、长春新曦雨文化产业有限公司、寰亚电影发行（北京）有限公司出品，北京聚合影联文化传媒有限公司营销统筹/发行。该片已经提档至2018年7月14日，以中英双语及2D和3D的形式登陆全国院线。













编辑：汀