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吴磊梁家辉刘嘉玲“三头合体”怎么拍摄？

《阿修罗》曝特辑 揭秘“三头阿修罗王”幕后

2018-07-02 11:35:43 来源：Mtime时光网

外界一直对由吴磊、梁家辉、刘嘉玲联手出演的三头阿修罗王充满猜测。一头三面的角色究竟是什么模样？阿修罗王的造型、人设如何？演员是怎样演绎的？围绕诸多猜测，片方发布了“揭秘三头”特辑。
　　时光网讯  作为电影《阿修罗》中最为令人瞩目的角色，外界一直对由吴磊梁家辉刘嘉玲联手出演的三头阿修罗王充满猜测。一头三面的角色究竟是什么模样？阿修罗王的造型、人设如何？演员是怎样演绎的？拍摄时的灯光又要如何配合？围绕诸多猜测，片方发布了“揭秘三头”特辑，详尽介绍了三头阿修罗王的诞生过程。





　　三头一体的角色闻所未闻，所面临的问题同样前所未见，其中最难克服的就是光影——眼睛对光的反应、面部对光的反射、当光打到主头时副头产生的阴影都会造成三头光线不统一，呈现效果不完美。为了攻克此项难题，剧组经过一年的努力研发，选择了光源跟随摄像机移动的方法。这种拍摄方式颠覆了传统的拍摄方式。



　　拍摄三头阿修罗王不仅是对现有的技术以及特效的突破，更是对洞察之头吴磊、欲望之头梁家辉、谋略之头刘嘉玲三人的演技考验。以往只需拍摄一遍的镜头，因为三头存在要拍摄数遍，同时还要做到动作表情同步，可以说十分困难。三人坦言，参与《阿修罗》拍摄是他们从业以来很新鲜的一次体验和一大考验。

　　而电影的视效总监Charlie Iturriaga也直言：“《阿修罗》将会呈现一个全新的世界，希望观众能够享受这趟奇妙之旅。”
 
　　据悉，奇幻电影《阿修罗》由吴磊、梁家辉、刘嘉玲、张艺上、冯嘉怡、明道、董琦、多布杰、图卡等联袂出演，将于2018年7月13日登场。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 阿修罗 特辑
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