当人们看到科斯特纳再次戴上牛仔帽、身穿落满灰尘的夹克外套出现在新剧《黄石之争》里时，可能会有种放心的感觉——好像这个角色只能由他来演。





凯文·科斯特纳在他那一代的现代美国男演员中，可能是出演西部类型片最多的一位了。









所以当人们看到科斯特纳再次戴上牛仔帽、身穿落满灰尘的夹克外套出现在新剧《黄石之争》里时，可能会觉得太正常了，以至是一种放心的感觉——就好像这个角色只能由他来演。









面对来自当地政治家和与他们牧场接壤的土地所有者——包括一个印第安人保护区、一座国家公园、房地产开发者、石油公司以及其他土地主——的多重压力，约翰和家族其他成员（卡司包括凯利·蕾莉、卢克·葛莱姆斯和韦斯·本特利）必须与腐败、环境污染，甚至是在那些尚未了结的凶案中，要亲手找回正义的那些人们展开较量。



《黄石之争》预告片









“对于那些能把我带到户外的电影，我都无法拒绝”





时光网：你对西部片的热爱众人皆知。那么这个类型最吸引你的元素都是什么？





凯文·科斯特纳：对于那些能把我带到户外的电影，我都无法拒绝，尤其是有马骑的那种。我也拍过一些运动题材的电影，但大多数邀约还是拒绝了。还有不少西部片，我收到过的此类剧本得有差不多200部。





所以虽然我对这些领域（和题材）都感兴趣，但并不是都会拍，还得看故事是否细腻、有突破性，看其中的世界是不是我们能尽情玩耍的，情感是不是有辨识度且有趣，以及很与众不同的或者（观众们）不太理解甚至不太知道其存在的。而这正是《黄石之争》最初吸引我的地方，剧中角色虽然都是虚构的，但生活方式却很真实。





凯文·科斯特纳（Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Magnus Sundholm） 在美国，牛仔是真切存在的——这种生活方式仍被延续着，现代牧场也是，那是个马背上得天下的世界，即使现在很多大牧场都已经在用直升机或是全地形车辆。让人们知道现在的美国还存在这种美好得像伊甸园的地方，这是非常好的。





这种（就像剧中的设定那样）环境贯穿了美国历史的大部分时间，所以这一点也很吸引我。





我认识的人里面，好像就没有不喜欢山水和骑马的。我们都是彼此联系的，那些点子和元素都可以将我们联系到一起。但那些看似单独存在的东西其实并不能独立存在，因为如果那样的话，就会像明信片一样毫无生气。你得找到制造戏剧冲突的方法，在这部剧中，就是一个混乱的家族——目前还没有经过充分说明的家族。





当我的角色失去生命的中心——他的妻子和凝聚整个家族的人，这种不安感让家族开始分崩离析。孩子们开始觉得，经过五代之后，现在没有必要留在农场了，而我的角色则没有能力将他们留住。





时光网：所以剧中还有其他元素——就是这部剧中对于土地过度开发的紧张，以及对于印第安人困境的体现。



大自然承受着土地的过度开发等来自多方面的压力

凯文·科斯特纳：这是（我兴趣来源的）很大一部分，因为我显然非常喜爱自然风光，但这（对于本剧）是远远不够的。





我特别喜欢在马背上的感觉。谁会不喜欢骑马呢？谁不想越过溪流，去看那美丽的景色呢？





但（现代社会的）大自然存在于特定的压力中，有些压力是约翰家族过去五代人都没有经历过的。有政治、城市化，还有那些想再建个高尔夫球场的人们。印第安人的问题也不容忽视，这也是一直存在的。这是（社会）问题，而我们却从未正确地处理好这些问题。





在这部剧中，这些问题全压在了一个男人身上，而他还要尽力保住家族已经拥有了132年的大牧场。我们以情绪最为激昂的时间点作为开端，这也可能是本剧中最为无助的时候。你可以看到，不停有人来找（约翰及其）家庭的麻烦，所以这创造出了一个极好的两难境地和戏剧环境，我想泰勒也将其完成得很棒。



