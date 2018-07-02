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西部片老将科斯特纳谈新剧"黄石之争"

牛仔精神永不落伍 追忆惠特妮·休斯顿

2018-07-02 08:02:02 来源：Mtime时光网

当人们看到科斯特纳再次戴上牛仔帽、身穿落满灰尘的夹克外套出现在新剧《黄石之争》里时，可能会有种放心的感觉——好像这个角色只能由他来演。

《黄石之争》海报

　　时光网洛杉矶讯 由凯文·科斯特纳主演，泰勒·谢里丹编剧兼导演的西部剧《黄石之争》已经于6月20日正式开播。日前在洛杉矶，时光网有幸与这位63岁的传奇演员凯文·科斯特纳聊了聊他的新剧。

　　凯文·科斯特纳在他那一代的现代美国男演员中，可能是出演西部类型片最多的一位了。

      在科斯特纳跨越四十年的电影生涯中，他主演过各种不同类型的电影。但他所执导的三部影片——赢得奥斯卡奖的《与狼共舞》《天地无限》、甚至是后末世题材的影片《2013终极神差》——都或多或少地被加入了西部元素，更不要说《执法悍将》，以及2012年他出演的电视迷你剧《血仇》

　　所以当人们看到科斯特纳再次戴上牛仔帽、身穿落满灰尘的夹克外套出现在新剧《黄石之争》里时，可能会觉得太正常了，以至是一种放心的感觉——就好像这个角色只能由他来演。

　　由泰勒·谢里丹（《边境杀手》编剧、《猎凶风河谷》编导）编剧兼执导的新剧《黄石之争》聚焦约翰·达顿（科斯特纳 饰）及其家族，他们经营着全美最大的牧场之一。

      面对来自当地政治家和与他们牧场接壤的土地所有者——包括一个印第安人保护区、一座国家公园、房地产开发者、石油公司以及其他土地主——的多重压力，约翰和家族其他成员（卡司包括凯利·蕾莉、卢克·葛莱姆斯和韦斯·本特利）必须与腐败、环境污染，甚至是在那些尚未了结的凶案中，要亲手找回正义的那些人们展开较量。

《黄石之争》预告片

　　在采访中，对于时隔六年回归荧屏，科斯特纳坦言西部题材对他有着“无法抗拒”的吸引力；而与导演泰勒·谢里丹的合作，其实从很久之前就已经开始酝酿了。

     此外他还谈到了“牛仔精神”之于当今社会，是“永远不应该落伍”的存在；最后作为《保镖》（去年上映25周年）的主演，科斯特纳还分享了关于惠特尼·休斯敦的一些回忆。

“对于那些能把我带到户外的电影，我都无法拒绝”

时光网：你对西部片的热爱众人皆知。那么这个类型最吸引你的元素都是什么？

凯文·科斯特纳：对于那些能把我带到户外的电影，我都无法拒绝，尤其是有马骑的那种。我也拍过一些运动题材的电影，但大多数邀约还是拒绝了。还有不少西部片，我收到过的此类剧本得有差不多200部。

    所以虽然我对这些领域（和题材）都感兴趣，但并不是都会拍，还得看故事是否细腻、有突破性，看其中的世界是不是我们能尽情玩耍的，情感是不是有辨识度且有趣，以及很与众不同的或者（观众们）不太理解甚至不太知道其存在的。而这正是《黄石之争》最初吸引我的地方，剧中角色虽然都是虚构的，但生活方式却很真实。

凯文·科斯特纳（Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Magnus Sundholm）

　　在美国，牛仔是真切存在的——这种生活方式仍被延续着，现代牧场也是，那是个马背上得天下的世界，即使现在很多大牧场都已经在用直升机或是全地形车辆。让人们知道现在的美国还存在这种美好得像伊甸园的地方，这是非常好的。

　　这种（就像剧中的设定那样）环境贯穿了美国历史的大部分时间，所以这一点也很吸引我。

    我认识的人里面，好像就没有不喜欢山水和骑马的。我们都是彼此联系的，那些点子和元素都可以将我们联系到一起。但那些看似单独存在的东西其实并不能独立存在，因为如果那样的话，就会像明信片一样毫无生气。你得找到制造戏剧冲突的方法，在这部剧中，就是一个混乱的家族——目前还没有经过充分说明的家族。

　　当我的角色失去生命的中心——他的妻子和凝聚整个家族的人，这种不安感让家族开始分崩离析。孩子们开始觉得，经过五代之后，现在没有必要留在农场了，而我的角色则没有能力将他们留住。

时光网：所以剧中还有其他元素——就是这部剧中对于土地过度开发的紧张，以及对于印第安人困境的体现。

大自然承受着土地的过度开发等来自多方面的压力

凯文·科斯特纳：这是（我兴趣来源的）很大一部分，因为我显然非常喜爱自然风光，但这（对于本剧）是远远不够的。

    我特别喜欢在马背上的感觉。谁会不喜欢骑马呢？谁不想越过溪流，去看那美丽的景色呢？

    但（现代社会的）大自然存在于特定的压力中，有些压力是约翰家族过去五代人都没有经历过的。有政治、城市化，还有那些想再建个高尔夫球场的人们。印第安人的问题也不容忽视，这也是一直存在的。这是（社会）问题，而我们却从未正确地处理好这些问题。

　　在这部剧中，这些问题全压在了一个男人身上，而他还要尽力保住家族已经拥有了132年的大牧场。我们以情绪最为激昂的时间点作为开端，这也可能是本剧中最为无助的时候。你可以看到，不停有人来找（约翰及其）家庭的麻烦，所以这创造出了一个极好的两难境地和戏剧环境，我想泰勒也将其完成得很棒。

作者：Brent Simon 翻译：赵关洋   编辑：ruo

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黄石之争 美剧 专访 凯文·科斯特纳 BrentSimon

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黄石之争 (2018)

-1.0

导演：泰勒·谢里丹

主演：凯文·科斯特纳

凯文·科斯特纳

凯文·科斯特纳

Kevin Costner

职业：演员 | 制作人
泰勒·谢里丹

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Taylor Sheridan

职业：编剧
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