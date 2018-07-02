东方梦工厂首席创意官周珮铃宣布东方梦工厂正式任命黄政为公司项目开发负责人，同步公开的还包括由黄政主导的全新原创项目Tiger Empress（暂译：虎后）。







时光网讯 今日， 东方梦工厂首席创意官周珮铃宣布东方梦工厂正式任命黄政为公司项目开发负责人，他将负责监督现有十数个项目的开发进度、充实项目内容并且带领团队继续开发更多原创作品，为东方梦工厂构建一个包罗大量多元化原创作品的项目库。同步公开的还包括由黄政主导的全新原创项目Tiger Empress（暂译：虎后），及由他监督开发的Untitled Chinatown Project（未命名）项目的最新动态。





黄政于2015年加入东方梦工厂，是公司创意开发团队的核心成员。上月中，东方梦工厂于法国安纳西国际动画节上宣布的周星驰先生将与东方梦工厂共同开发The Monkey King（暂译：齐天大圣）的合作也是由黄政负责主导并洽谈成功。黄政也是东方梦工厂多个原创项目的始创人员，包括即将于2019及2020年上映的两部全新动画电影Abominable（暂译：珠穆朗玛）及Over the Moon（暂译：奔月）的前期开发他也参与其中。





另外，东方梦工厂同时公布全新且完全由黄政原创并主导的在开发项目——Tiger Empress（暂译：虎后）。该片讲述了一只小母虎因为被预言是唯一可以拯救王国的领袖，从原本的乖乖女一路不断成长的故事。托尼奖得主黄哲伦已确认加盟此项目担任编剧，黄哲伦曾凭借《蝴蝶夫人》一剧，成为首位获得托尼奖最佳戏剧奖的亚裔美国剧作家。





黄政除负责开发全新原创项目之外，也同时负责公司多个创意开发项目的推进，包括由艾美奖得主Alan Yang（艾伦·杨）担任执行制片人的Untitled Chinatown Project（未命名）项目，现已确认将由Kelvin Yu（游朝敏）及Steven Davis（斯蒂芬·戴维斯）担任编剧（两人的代表作为 Bob’s Burger《开心汉堡店》），由他监督开发的其他项目包括The Monkey King （暂译：齐天大圣）、 Illumikitty（暂译：喵星人来了）、Lucky（暂译：好运）等。