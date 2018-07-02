



林依晨版的“湘琴”和郑元畅版的“直树”，是不少观众心中的经典形象。凭借此剧，郑元畅成为了当年的人气小生，圈粉无数。而林依晨也因此获得了台湾电视剧金钟奖“戏剧类最佳女主角”，成为了第一个偶像剧史上摘得金钟奖影后桂冠的演员。





林依晨郑元畅版本的《恶作剧之吻》





消息曝光后，网友纷纷围观并留言称：“林允袁湘琴，王大陆江直树，汪东城还会客串？明明大陆感觉只适合阿金。”“怀念林依晨郑元畅演的恶作剧。”这次电影版《恶作剧之吻》，王大陆突破形象挑战高冷学长，林允版的湘琴，你期待吗？

此前王大陆也在微博中晒出打网球的视频，并写道：“电影前工作中的小趣味”，林允随后点赞此条微博，盖章关于电影的消息属实。林允还在微博中晒出自拍照，透露新的工作即将开始，她剪了“空气刘海”的新发型，准备迎接新角色。