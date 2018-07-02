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林允王大陆将演影版《恶作剧之吻》

王大陆挑战高冷学长 林允版湘琴你期待吗？

2018-07-02 14:55:58 来源：Mtime时光网

林允、王大陆将出演电影版《恶作剧之吻》，林允晒出新发型开心迎接新工作。2005年由郑元畅、林依晨主演的同名电视剧，曾是不少网友心中的经典。


       时光网讯 近日有消息称王大陆林允将合作拍摄电影版《恶作剧之吻》。7月1日，台湾演员汪东城在微博晒和林允合影，并称：“台湾拍戏加油喔，湘琴！”在照片中，两人比V卖萌，十分开心。


       此前王大陆也在微博中晒出打网球的视频，并写道：“电影前工作中的小趣味”，林允随后点赞此条微博，盖章关于电影的消息属实。林允还在微博中晒出自拍照，透露新的工作即将开始，她剪了“空气刘海”的新发型，准备迎接新角色。
　
       此前电视剧版《恶作剧之吻》根据多田薰的漫画《淘气小亲亲》改编，讲述了迷迷糊糊、单纯可爱的湘琴与天才美少年江直树之间温馨可爱的爱情故事。由郑元畅，林依晨，汪东城等担任主演，2005年首播。

       林依晨版的“湘琴”和郑元畅版的“直树”，是不少观众心中的经典形象。凭借此剧，郑元畅成为了当年的人气小生，圈粉无数。而林依晨也因此获得了台湾电视剧金钟奖“戏剧类最佳女主角”，成为了第一个偶像剧史上摘得金钟奖影后桂冠的演员。

林依晨郑元畅版本的《恶作剧之吻》

      消息曝光后，网友纷纷围观并留言称：“林允袁湘琴，王大陆江直树，汪东城还会客串？明明大陆感觉只适合阿金。”“怀念林依晨郑元畅演的恶作剧。”这次电影版《恶作剧之吻》，王大陆突破形象挑战高冷学长，林允版的湘琴，你期待吗？

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 恶作剧之吻 林允 王大陆
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恶作剧之吻

恶作剧之吻 (2019)

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主演：林允 王大陆

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