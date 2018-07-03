如果要说当代日本在世界上最知名的作家，非村上春树莫属。他1949年生于京都，毕业于早稻田大学第一文学部演剧科，1979年发表第一部作品《且听风吟》，获得日本群像新人奖。1987年长篇小说《挪威的森林》成为其写作生涯代表作，日本史上销售量最高的文学作品；上世纪末引进中国后，更引发“村上春树热”。





他的小说是中国80后文青的必修课，孕育了所谓的“小资”文化：悠闲、孤独、西方艺术、自由的爱情，这些元素成为“小资”格调的基础。本世纪初崛起的一批80后青年作家——郭敬明、张悦然、春树，等等——大多都受到他的影响。其作品中大胆的性爱描写，也对我们传统价值观产生莫大冲击。



